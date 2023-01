Maior escola de marketing do país, o Novo Mercado lança talk show

Por Bússola

“Esqueça as conversas rasas”. É com esse lema que o fundador e CEO do O Novo Mercado, Ícaro de Carvalho, anuncia o mais novo projeto da escola de marketing digital no YouTube. A ser lançado no dia 7 de fevereiro, o “ONM talks” traz Ícaro de Carvalho conversando “sobre o que o mercado hoje acha que não tem tempo para falar”.

Entre os convidados estão representantes de marcas como TikTok, Mercado Livre e Hotmart. A primeira entrevista é com a influenciadora e empresária Isabela Matte, que começou a empreender aos 12 anos e faturou seu primeiro milhão aos 14, com um e-commerce de moda.

Compartilhando experiências de vida e negócios, os convidados proporcionaram ao público uma experiência única de aprendizado e desenvolvimento. Quem estava presente aproveitou mais de 1h de conversa. Para o canal, vai a versão editada do bate-papo.

Isabella Matte tem 23 anos, está no processo de expansão da marca, mas relembrou como a empreitada teve início. “O começo do empreendedorismo pra mim foi como para a maioria das pessoas: bem amador, bem familiar. Eu era só uma menina brincando de fazer roupa”, diz Isabela.

O segundo entrevistado da temporada é Léo Khéde, head de agências para a América Latina do TikTok. Durante a entrevista, Khéde comentou as principais mudanças que observou em seus 20 anos de carreira. “No mundo digital o dinheiro não tem marca. Hoje o grande, o grande volume de investimento das adtechs vem de pequenos e médios anunciantes. Então, quem não se preparar devidamente para atender esse público vai ter uma desvantagem muito grande”, afirma.

A gigante do varejo Mercado Livre também marcou presença no ONM Talks. Julia Rueff, head de marketplace da empresa no Brasil, é a convidada do terceiro episódio. Dona de uma carreira construída em grandes multinacionais, Julia compartilhou curiosidades do Mercado Livre, líder do varejo online no Brasil, além de alguns ensinamentos que teve em sua trajetória de sucesso no mundo corporativo. “Consistência nas entregas e trabalho em equipe geram credibilidade. Isso faz com que o desenvolvimento aconteça, o crescimento aconteça e o respeito aconteça também”.

O encerramento da temporada fica por conta do fundador e CEO da Hotmart, JP Resende, que falou sobre os altos e baixos do empreendedorismo. “As pessoas falam que é muito difícil empreender, e de fato é. Mas trabalhar 30 anos ganhando R$ 3 mil também é muito difícil. Também é muito difícil não trabalhar. Você tem que escolher qual coisa difícil quer fazer”, declara JP em um dos momentos marcantes da entrevista.

