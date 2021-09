Livelo bate 8 milhões de pontos de venda para pagamento com pontos

A Livelo ampliou sua rede de troca de pontos para oito milhões de lojas físicas e delivery. A partir deste mês, os clientes podem usar seus pontos Livelo para adquirir de café a itens para reformar e decorar a casa e eletrônicos, entre outros milhares de produtos e serviços.

Utilizando a tecnologia de QR Code, as máquinas da Cielo, Rede, Getnet, Stone, SafraPay, Acqio, First Data, Bancoob e BMG Granit passam a ser integradas com o programa de fidelidade Livelo, permitindo o uso dos pontos em tempo real para o pagamento total ou parcial do produto ou serviço adquirido.

Desde o lançamento do sistema de troca de pontos por meio de QR Code em outubro do ano passado, os clientes Livelo tinham a possibilidade de usar os pontos apenas nas máquinas Cielo. A ampliação do projeto, que trouxe a inclusão de outras oito adquirentes, foi possível graças à parceria firmada com a Elo, que integrou o sistema ao seu hub de QR Code, e a paySmart, fintech especializada no desenvolvimento de soluções de meios de pagamento.

“Trouxemos mais comodidade e conveniência aos nossos clientes ao ampliar a cobertura de aceitação dos pontos Livelo para praticamente qualquer loja e qualquer tipo de bem ou serviço, em qualquer lugar do Brasil”, declara Massimo Campodonico, diretor de produtos da Livelo.

Versatilidade

Como parte da estratégia de reforçar a versatilidade do uso dos pontos, o programa de recompensas lançou essa semana a campanha “Viver melhor é viver com pontos Livelo”, que marca também a estreia da empresa com um comercial em TV aberta.

O filme, que estreou no intervalo do Fantástico no último domingo, 19, traz três histórias distintas para mostrar as diversas experiências que os clientes podem ter a partir do programa de recompensas da empresa. Com uma linguagem visual moderna e marcada pela mistura de cenários reais e ilustrações, a campanha quer mostrar como os pontos Livelo podem assumir um papel ainda mais importante no dia a dia das pessoas.

“A campanha destaca as diversas possibilidades de juntar e utilizar os pontos Livelo: desde acumular pontos com as compras do cartão de crédito ou em lojas parceiras, até resgatar uma viagem, um produto ou cashback. Isso tudo sem colocar a mão no bolso”, afirma Daniel Pagano, Chief Marketing & Operations Officer da Livelo.

Além do filme que será veiculado em e inserções na Globo e diversos canais Globosat e Discovery, a campanha terá desdobramentos em mobiliário urbano nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, cobertura de mídia digital e spot nas principais rádios do Brasil. Reforçam a estratégia ações com os influenciadores Lorrane Silva, conhecida como Pequena Lô, Tiago Abravanel, Manuela Denardin e Matheus Kelmer.

