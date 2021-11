Lello Condomínios firma parceria com Sam's Club para compras coletivas

A Lello Condomínios, líder no segmento de administração de condomínios no Brasil, firmou parceria com a rede supermercadista Sam’s Club e com a plataforma Muni, um espaço digital para compra e entrega de produtos alimentícios e de cuidado pessoal. No dia a dia, a parceria entre as empresas irá oferecer aos moradores serviços automatizados, descontos exclusivos e conforto.

A parceria entre a administradora e a Muni, uma solução inovadora no mercado, possibilitará que os moradores possam realizar compras e entregas de maneira online e colaborativa. O funcionamento da plataforma acontece da seguinte maneira: os condôminos escolhem um líder Muni, que fica responsável por receber e distribuir as compras aos moradores depois que a entrega é realizada pela Muni, em domicílio e sem taxa de entrega. Como o líder Muni recebe uma comissão e diversos bônus pelo serviço prestado, pode ser uma fonte de renda para condôminos desempregados, com algum tempo livre ou mesmo prestadores de serviço do condomínio.

Já o acordo firmado com o Sam’s Club oferecerá aos clientes Lello descontos exclusivos em compras online no site ou aplicativo da rede de supermercados.

“Não é novidade que, com a pandemia, passamos a fazer quase tudo sem sair de casa. Trabalho, escola, faculdade, compras nos supermercados e lojas, tudo isso está na palma da nossa mão, em nossos celulares e dispositivos”, diz Raquel Bueno, gerente de Produtos e Parcerias da Lello Condomínios.

“Foi pensando nessa demanda por comodidade e conforto que inauguramos essas parcerias, que entregarão aos nossos clientes mercados autônomos, descontos exclusivos, produtos comprados online e a praticidade e inovação de uma plataforma colaborativa de compras”, diz Raquel.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também