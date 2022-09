Joel Jota, Claudia Elisa e Carolina Fernandes reforçam colunas da Bússola

O portal Bússola — plataforma de conteúdo estratégico do Grupo FSB e da EXAME — apresenta três novos colunistas: o influencer e mentor de alta performance Joel Jota, a conselheira especializada em ESG Claudia Elisa e a especialista em marketing digital Carolina Fernandes.

Mestre em ciências do esporte, Joel Jota iniciou sua carreira como atleta profissional de natação e competiu representando a seleção brasileira. Sua vida foi pautada em pilares como disciplina, foco e muito treinamento. Após sua trajetória como nadador, se tornou treinador de alta performance e atuou como coordenador geral do Instituto Neymar por sete anos.

Hoje, Joel se destaca como influenciador, palestrante, empresário e mentor de negócios e alta performance. Este, inclusive, é o tema central de sua coluna, que trará mensalmente artigos que relacionam suas experiências de vida, com os aprendizados do esporte e o mundo dos negócios, com foco em superação, metas e disciplina.

Já treinou mais de 50 mil empreendedores e empresas, impactando mensalmente mais de 30 milhões de pessoas, que desenvolvem máxima performance na saúde, na família e no trabalho.

É autor de livros de grande sucesso como O sucesso é treinável, Esteja, viva, permaneça 100% presente, Ultra Corajoso, Pessoas precisam de pessoas e Sonhe, acredite e faça, que juntos já venderam mais de 5 milhões de cópias.

É também um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, com mais de 3,1 milhões de seguidores no Instagram, 792 mil no YouTube, 663 mil no TikTok e 96 mil seguidores no LinkedIn.

Claudia Elisa

Claudia Elisa Soares é especialista em ESG e transformação de negócios e líderes e conselheira em companhias abertas e familiares — Camil, Tupy, Even, Grupo Cassol, Bernoulli Educação e Gouvêa Ecosystem.

Em mais de 30 anos de carreira ocupou posições C-level em empresas como Ambev, GPA, Votorantim Cimentos, Via, Fnac e EMS. Também atua como palestrante, advisor e mentora.

É apresentadora do programa Liderança em Pauta e atua, também, como advisor e mentora de scale ups, empreendedores e executivos, e realiza palestras em eventos empresariais.

Em sua carreira, coleciona premiações importantes, como Winner — Conselheira De Inovação 2021; Invited Mentor Of “Líderes Do Amanhã”; Forbes Brazil Magazine — Most Powerful Women 2016; Award Época 360 At Votorantim Cimentos; e Fundação Estudar Scholarship To Insead.

Para a Bússola, Claudia traz mensalmente novos olhares sobre os temas que mais influenciam o dia a dia das organizações no mundo contemporâneo, como inovação e ESG.

Carolina Fernandes

CEO da Cubo Comunicação, Carolina Fernandes é palestrante e especialista em marketing e comunicação, com mais de 20 anos de experiência na área e atuações em multinacionais, agências de marketing e assessoria de imprensa.

Foi premiada na edição 2014 do prêmio Cecom pelo trabalho desenvolvido como gestora da Algar Tech, participando, inclusive, do reposicionamento de marca da companhia.

Acredita que o papel das agências do futuro seja criar soluções personalizadas para resolver as dores das marcas, do mercado e das pessoas. Para isso, na coluna A tecla SAP do marquetês, publicada quinzenalmente no portal Bússola, Carolina quer ressignificar a comunicação, abordando as questões ligadas ao marketing digital de maneira clara, simples e assertiva.

