International Paper Brasil agora é Sylvamo: a empresa de papel do mundo

Com foco na produção de papéis para imprimir e escrever, a Sylvamo torna-se a partir de hoje uma empresa independente, e o Brasil conquista uma relevância ainda maior na estratégia global da companhia. O novo nome fala sobre a conexão da empresa com as árvores. Sylvamo combina as palavras latinas para floresta, “silva”, e amor, “amo”, que tem como significado único o “amor pelas florestas”.

Como uma empresa autônoma, a Sylvamo terá maior flexibilidade estratégica, uma liderança e equipes fortes, as melhores fábricas de papel em regiões competitivas do Brasil, Estados Unidos e Europa, e marcas icônicas como Chamex, Chamequinho e Chambril, que contribuem para criar valor de longo prazo para os nossos clientes e acionistas.

“Acreditamos que o compromisso do papel é educar, comunicar e entreter. O papel nos conecta e possui um vínculo duradouro com os recursos naturais renováveis. Nosso propósito é produzir o papel que as pessoas precisam de maneira responsável e sustentável”, afirma Rodrigo Davoli, presidente da Sylvamo para a América Latina e vice-presidente global da companhia.

Para ser a empresa de papel do mundo, como melhor empregador, fornecedor e investimento, a Sylvamo estabeleceu sua estratégia de negócio com foco em três frentes principais: excelência comercial, excelência operacional e disciplina financeira. A combinação destes elementos tem ajudado a Sylvamo a alcançar seus objetivos e a alavancar seu crescimento com responsabilidade, agilidade e baixo custo.

A Sylvamo também iniciou hoje a negociação de suas ações na bolsa de Nova Iorque (NYSE: SLVM). Com sede global em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de sete mil profissionais e possui sete fábricas, seis delas totalmente integradas, que produzem 2,8 milhões de toneladas de papel não revestido e 580 mil toneladas de celulose de mercado e atendem mais de 600 clientes em todo o mundo.

No Brasil, a Sylvamo emprega cerca de três mil profissionais. São três unidades industriais, localizadas em Mogi Guaçu (SP), Luiz Antônio (SP) e Três Lagoas (MS), que produzem mais de um milhão de toneladas de papel não revestido por ano, além de mais de cem mil hectares de florestas de eucalipto e vegetação nativa no estado de São Paulo, que fornecem uma fonte sustentável de fibra de madeira de alta qualidade.

Com a reformulação de sua identidade institucional, a Sylvamo também fortalece a já consistente estratégia ESG da companhia.

“O futuro do papel merece uma empresa comprometida com o sucesso de todo o ecossistema: das florestas que amamos e comunidades em que vivemos àqueles que confiam em nosso papel”, diz Davoli.

