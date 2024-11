Intercâmbio cultural na Europa conecta jovens de Goiânia ao legado olímpico

Do coração do Brasil, 12 jovens da rede pública de ensino de Goiás partem, neste sábado (2), para uma verdadeira aventura de exploração: conhecer de perto o palco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, em Paris, na França, a sede do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Lausanne, e a Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, na Suíça.

A conexão Brasil - Paris - Lausanne, nomeada de “Rota Olímpica”, contará com a participação dos Embaixadores Aprendiz do Futuro, um grupo de jovens de 15 a 18 anos que fazem parte do Programa Aprendiz do Futuro, iniciativa do Governo de Goiás, em parceria com a Demà Jovem by Renapsi, que promove oportunidades de formação e inclusão laboral por meio da Aprendizagem.

Há pouco mais de um ano, a Demà Jovem by Renapsi desenvolve no Brasil a estratégia Olympism365, uma iniciativa que promove os valores olímpicos para a juventude em todo o mundo, incluindo para os intercambistas.

Para carimbarem o passaporte e terem a oportunidade de fazer parte dessa aventura educacional e cultural, os jovens participaram do Desafio Aprendizes da Matemática, olimpíada que contou com 1.500 inscritos, e conquistaram os primeiros lugares.

Com a nota mais alta, Nicole Andrade Farias, de 16 anos, moradora de Campos Verdes, não esconde a alegria pelo resultado e pela sua primeira viagem internacional. “Fiquei muito feliz. Quase não acreditei nisso. Tenho grandes expectativas de aprender sobre uma cultura diferente, lugares novos”, conta.

Fernando Mariano, de 16 anos, também está entre os intercambistas que embarcam rumo à cidade luz e está ansioso para conhecer os museus e a ONU. “Eu nunca imaginei que iria para fora do país. É uma sensação incrível. Tem muitos jovens que não têm essa oportunidade que a Renapsi proporciona para a gente”, destaca. Nesses últimos dias, o jovem, que é de Damianópolis, município de pouco mais de 3 mil habitantes no norte de Goiás, experimenta a euforia do resultado e vive a expectativa pelo embarque.

Tanto Nicole quanto Fernando destacam a dedicação que tiveram nos últimos meses para estarem entre os vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática – exemplos de que quando determinação e oportunidade se encontram, coisas incríveis acontecem. “Estudei bastante utilizando livros, já que trabalho numa biblioteca, e também a partir de conteúdos da internet. A inspiração para entender que a educação pode mudar a minha vida vem dos meus pais, com certeza”, diz Nicole.

Desenvolvimento pessoal e novas perspectivas

Para o CEO da Demà Jovem by Renapsi, Juan Carlos Moreno, o intercâmbio do Programa Aprendiz do Futuro é uma experiência enriquecedora que vai gerar grandes impactos na vida dos jovens. “Teremos uma ampliação de horizontes, com o contato com novas culturas e idiomas. Acredito que isso desperta uma maior compreensão e respeito pela diversidade cultural, que é essencial. Temos ainda o aspecto do desenvolvimento pessoal, uma vez que mesmo com todo o suporte que oferecemos, uma viagem internacional traz desafios que começam nos hábitos alimentares, por exemplo. E acima de tudo, mostrar a esses jovens que tudo é possível. A realização dos sonhos começa na oportunidade, mas também está atrelada ao esforço que eles demonstraram no Desafio de Matemática”, ressalta.

Além da parceria com o COI, a escolha das cidades que compõem a “Rota Olímpica” foi influenciada por outros fatores, como celebrar os Jogos Olímpicos de 2024, despertar a conexão dos jovens com o legado olímpico e conhecer os modelos de Educação Profissional da Suíça, uma das pioneiras no mundo sobre o tema. “É uma inspiração que queremos promover novamente nos jovens para ultrapassar as barreiras e viajar além dos continentes. A partir dessa viagem, eles também serão inspiração para muitos outros jovens sonharem”, acrescenta Juan.

Para fortalecer as parcerias do Estado com os municípios e ressaltar o compromisso com a assistência social em Goiás, o governo tem fomentado, cada vez mais, programas e iniciativas que impulsionam os jovens no mercado de trabalho por meio da educação, cultura e esporte.

Jovens na Rota Olímpica

A aventura dos 12 aprendizes goianos começa com o embarque a partir da capital, Goiânia, com destino a Paris, onde chegam no dia seguinte. Serão três dias na capital francesa com direito a visitas aos principais pontos turísticos, incluindo o Museu do Louvre, aos locais de referência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2024 e à Universidade Paris-Sorbonne. Em seguida, os jovens partem rumo à Lausanne, na Suíça, onde está sediado o COI e a Escola Técnica referência em aprendizagem. Depois disso, o destino será Genebra, cidade sede da ONU.

A Demá Jovem by Renapsi integra o núcleo "Esporte, Educação e Meios de vida" do Olympism365, cujo objetivo é consolidar o papel transformador do esporte na sociedade por meio da conexão dos valores olímpicos com a juventude, de modo a ampliar o acesso à educação de qualidade, às oportunidades de capacitação e geração de renda através do trabalho. Além dos valores olímpicos, as ações do Olympism365 promovem soft skills e geram um impacto positivo nos jovens, sempre norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube