A Inteligência Artificial influenciará os resultados da Black Friday 2023?

A Black Friday virou um fenômeno global, uma época importante para promoções e descontos, marcando o início da temporada de compras de fim de ano. Sendo um evento sazonal, a data casa bem com o assunto do momento: inteligência artificial (IA), campo que oferece diversas oportunidades para empresas que vendem tanto para o público final quanto para as indústrias.

As empresas que adotam tecnologias que utilizam inteligência artificial para tornar suas decisões mais orientadas por dados conseguem mais assertividade, sem deixar margem para “achismos” e ações que não são efetivas para o sucesso do seu negócio. “Entre outros benefícios, a IA pode fazer com que as marcas consigam controlar melhor o estoque, aumentar as vendas e aprimorar a experiência do cliente, a ponto de, inclusive, motivar a sua fidelização após o evento”, explica Terence Talbot, Head Comercial da Infra.Data na Infracommerce.

Pensando nesse cenário, Terence listou abaixo algumas tecnologias de IA que podem impactar positivamente as vendas online durante a Black Friday 2023:

Previsão de demanda

Nada melhor do que ter um estoque preparado com os produtos que terão mais saída na Black Friday – aqueles que as marcas têm certeza de que serão os mais vendidos, levando em consideração inclusive as preferências regionais dos clientes. E, nesse quesito, a IA pode ser o diferencial, particularmente em datas pontuais, como a Black Friday. Com ela, é possível fazer a previsão de demanda com alta acurácia e, ainda, contar com sugestões de distribuição e abastecimento de estoque ótimos. O resultado dessa estratégia é um aumento de vendas e market share, redução de excessos de estoques e maior satisfação e fidelização do cliente.

Estabelecimento de preço dinâmico

Esse recurso permite a variação de preço em diversos pontos da jornada de compra e com base em IA, para que uma loja online ganhe competitividade de mercado. Entre os fatores que podem influenciar o preço dinâmico estão: análise de preços da concorrência, aprendizado de comportamento do consumidor, níveis de estoques e margem de lucro.

Recomendações de produtos

Entendendo o comportamento de compra do cliente, é possível recomendar produtos específicos para um público determinado, que tem maior potencial de adquirir aquele item ofertado. Isso pode aumentar a rentabilidade da loja e o ticket médio, uma vez que o consumidor é atraído por essa personalização e exclusividade da experiência. “Nosso algoritmo de IA consegue criar cluster de clientes e dessa forma, conseguimos criar e sugerir combos e vendas mais assertivas. Além disso, por meio da IA, oferecemos uma inteligência de abastecimento dos estoques dos nossos clientes, ou seja, evitando qualquer indisponibilidade de produto”, complementa.

Conteúdo personalizado

Falando em personalização, junte todos os dados e insights levantados pela solução de IA para criar comunicações para cada segmentação de clientes. Essa estratégia de marketing pode ser aplicada em frentes como e-mail e redes sociais. Lembre-se de que a Black Friday é a chance das marcas conquistarem um público que, possivelmente, não conhecia ou chegaria à sua loja em outra ocasião.

Chatbots com IA

O atendimento ao cliente é um ponto importante na Black Friday, assim como é durante o ano todo. Nesse ponto, a inteligência artificial pode ajudar com a implementação de chatbot direto na loja online e no atendimento via WhatsApp. Seguindo um roteiro, com perguntas e respostas pré-estabelecidas, essa automação otimiza o processo e deixa o canal aberto para tirar dúvidas dos clientes 24 horas por dia e sete dias por semana.

“A inteligência artificial é uma realidade e vem revolucionando a relação das marcas com os clientes, desempenhando um papel fundamental em aumentar as vendas durante eventos sazonais como a Black Friday, melhorando a eficiência operacional, e personalizando a experiência do cliente”, finaliza Talbot.

