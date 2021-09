Inovação e colaboração são essenciais na economia dos soft skills

Por Alice Salvo Sosnowski*

Que o mundo passou por uma transformação radical nos últimos anos não é mais novidade para ninguém. As evoluções tecnológicas, a automação, a inteligência artificial, a cultura digital e a robótica já fazem parte do nosso dia a dia mudando a forma como interagimos, trabalhamos e vivemos em sociedade.

No entanto, a educação antiga nos ensinou a viver num mundo analógico, onde as habilidades requeridas eram bem diferentes. Aprendemos na escola a acumular conteúdo, lidar com a escassez e competir por espaços limitados no mercado de trabalho.

Agora, a nova economia exige uma outra mentalidade, conectada à inovação, à colaboração e ao protagonismo. Mas como agir assim se aprendemos de outra forma?

A única saída é olhar para dentro e resgatar valores essencialmente humanos, utilizando habilidades que nenhum robô ou máquina é capaz de imitar.

Relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, autonomia, compaixão, empatia vão muito além das qualificações técnicas e fazem parte da essência humana que foi atrofiada por uma sociedade industrial mecanicista.

Nunca é tarde, porém, para resgatar nossa essência humana e redescobrir potencialidades subaproveitadas dentro de nós. Como diria o escritor e futurista norte-americano Alvin Toffler: “Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender”.

É hora de usar nossa força interior, imaginação, criatividade e energia vital para reaprender habilidades humanas, deixar florescer talentos adormecidos e exercitar a curiosidade, a criatividade e a colaboração para cocriar realidades.

As habilidades mais propícias para a nova economia passam pelo humanismo, pelas competências sociais, pela inteligência emocional e pela capacidade de se adaptar e se transformar na mesma velocidade das tecnologias.

Isso te anima ou te assusta? Se parece difícil, aqui vai uma dica importante: olhe para dentro e identifique aquilo que faz seu coração vibrar. O caminho para exercitar as soft skills nesse novo mundo começa pelo sentir. Confie na sua intuição, transcenda o pensamento lógico e aprenda a usar a sabedoria como fonte de inovação. Aquela capaz de integrar os conhecimentos ancestrais com as inteligências do futuro. Esse é o pulo do gato na nova economia.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora de negócios e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita em 2019 uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor, que desenvolve habilidades para os desafios do século 21. Atua como mentora de empreendedores, startups e empresas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também