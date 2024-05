Helbor é primeira incorporadora pura a conquistar selo Empreendedor AQUA

A Helbor Empreendimentos S/A, incorporadora com 46 anos de história, é a primeira incorporadora pura a conquistar o selo Empreendedor AQUA, importante reconhecimento internacional direcionado à construção civil de alta qualidade ambiental. Com essa certificação, todos os próximos imóveis lançados pela empresa deverão possuir alta qualidade em práticas sustentáveis durante a construção e a operação, dando ênfase à gestão de resíduos, tanto da obra quanto do uso do edifício.

Desenvolvido a partir da renomada certificação francesa Démarche HQE e aplicado no Brasil pela Fundação Vanzolini em parceria com a Escola Politécnica da USP, o selo Empreendedor AQUA busca trazer nova perspectiva para sustentabilidade nas construções brasileiras, sem deixar de levar em consideração toda cultura, clima, normas técnicas e regulamentação do país.

Para se tornar um Empreendedor AQUA, é necessário que a empresa passe por um longo ciclo de adequações de processos e premissas, avaliado pela Fundação Vanzolini. Também, deve firmar o compromisso de que seus projetos serão desenvolvidos conforme rigorosos padrões ambientais de gestão e desempenho.

A partir da certificação Empreendedor AQUA, cada novo empreendimento desenvolvido pela empresa deverá também passar por processo de certificação, composto por auditorias periódicas que comprovem a implantação de um sistema de gestão visando atender a parâmetros de qualidade ambiental que levam em conta, desde a implantação de canteiro de obras de baixo impacto, gestão de água, energia e resíduos, conforto térmico, acústico, visual e olfativo, qualidade sanitária de ambientes, ar e água, até a relação sustentável do empreendimento com seu entorno, desde a fase de concepção do projeto até a entrega do empreendimento.

O selo garante, para os usuários dos empreendimentos certificados, maior economia de água e energia, menores custos de condomínio, melhores condições de conservação e manutenção da edificação, maior conforto e saúde nos ambientes e nos espaços, melhor qualidade de funcionamento dos sistemas da edificação, maior valor patrimonial e melhor qualidade de vida.

“Já éramos comprometidos com práticas socioambientais. Como Empreendedor AQUA, teremos, a partir de agora, um maior reconhecimento da sociedade por aquilo que realizamos ao demonstrar os impactos positivos que causamos ao meio ambiente”, afirma Roberval Toffoli, vice-presidente de Governança Corporativa da Helbor.

Padrão sustentável

Antes mesmo de obter o selo Empreendedor AQUA, a Helbor já se preocupava com a sustentabilidade dos seus empreendimentos, e já tinha obtido certificados AQUA específicos de projetos individuais.

Além disso, a empresa sempre investiu na reabilitação ambiental de áreas contaminadas para a implantação de empreendimentos imobiliários.

O Helbor Open Mind, por exemplo, localizado rua Enxovia, na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, é o primeiro empreendimento desenvolvido pela empresa após a obtenção do selo Empreendedor AQUA, e está passando por processo de reabilitação de seus mais de 12 mil m² de terreno, que antes era contaminado por resíduos industriais. Com isso, está sendo transformado em um local seguro e saudável para habitação, em conformidade com os mais altos padrões ambientais.

Além da reabilitação ambiental do terreno, o Helbor Open Mind irá garantir menor demanda sobre a infraestrutura urbana e a eficiente utilização de recursos hídricos e energéticos, promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes, o que reduz o impacto ao meio ambiente.

Com uma torre, composta por studios, apartamentos e duplex, unidades com metragens que variam de 32 m² a 169 m², distribuídos em 30 pavimentos, o Helbor Open Mind terá 390 apartamentos, e conta com três andares de lazer exclusivo e uma vista exclusiva de 360° da cidade em sua cobertura.

“Buscamos oferecer, aos nossos clientes, preocupados com o impacto ambiental que promovem, um empreendimento que garanta a utilização sustentável dos recursos naturais, e que contribui de forma positiva com o entorno . O Helbor Open Mind é resultado de anos de experiência e investimentos em sustentabilidade”, afirma Toffoli.

“O cuidado com o meio ambiente vem sendo cada vez mais parte importante da identidade da Helbor. É o caso do Fazenda Itapety, o nosso maior projeto sustentável, loteamento que fica em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.” completa Toffoli.

O Fazenda Itapety, que já está sendo comercializado, em Mogi das Cruzes, também é um empreendimento da Helbor que está seguindo as requisições do Selo AQUA de bairros e loteamentos, além de contar com outros 20 programas ambientais, e abrigará a maior Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) em extensão contínua em área urbana do estado de São Paulo.

O projeto prevê um loteamento de alto padrão totalmente integrado com o meio ambiente. Para começar a desenvolver projetos imobiliários na área, todo o planejamento e licenciamento levou mais de 10 anos para ser concluído. O projeto foi reconhecido em 2023 com o prêmio Master Imobiliário, do Secovi-SP em parceria com a Fiabci, como destaque em soluções urbanísticas.

Além do Open Mind e do Fazenda Itapety, outros empreendimentos elaborados pela incorporadora já possuem o selo AQUA. É o caso do Helbor Dual Patteo Mogilar e My Helbor Patteo Mogilar, entregues em 2016, Helbor Life Club Patteo Mogilar e Neolink Office Mall & Stay, em 2017, e Helbor Passeo Patteo Mogilar finalizado em 2024.

