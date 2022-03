Healthtech se une ao Dr. Consulta para democratizar saúde no Brasil

Healthtech cuidar.me busca oferecer acesso à saúde de qualidade por valores acessíveis, unindo a especialidade dos principais grupos hospitalares da Grande São Paulo com operação tecnológica inteligente, além de fornecer planos de saúde digitais, por faixas etárias e preços 40% mais baratos do que a média oferecida no mercado — junto a um acompanhamento humanizado.

No início deste ano, cuidar.me anunciou a parceria com o dr.consulta, atualmente o principal investidor da healthtech, e juntos oferecem planos com cobertura ambulatorial. A partir de agora os clientes da cuidar.me têm a possibilidade de incluir em seus planos digitais as opções de exames e consultas eletivas ilimitadas em toda a rede de clínicas e laboratórios do dr.consulta.

Nesta opção, os clientes têm acesso a mais de 60 especialidades médicas e outros serviços. Com isso, a previsão da empresa é assistir até dez mil pessoas até o final do ano. Por enquanto, esse é um serviço oferecido exclusivamente aos usuários da capital e da região metropolitana de São Paulo, Jundiaí e Campinas.

A healthtech oferece planos individuais, com contrato direto no CPF, conectando os consumidores a uma rede hospitalar de alta qualidade, composta por unidades de saúde como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz Vergueiro, o Hospital Samaritano Paulista e o Hospital e Maternidade Santa Joana. As opções de planos variam de acordo com a necessidade de cada cliente.

De forma totalmente digital, o contrato é realizado em poucos minutos, sem questionários extensos e burocracias desnecessárias, taxa de adesão ou multa de cancelamento. Entre as facilidades disponíveis no aplicativo da cuidar.me estão o acesso rápido à carteirinha, consulta da rede credenciada e o uso do serviço de telemedicina 24 horas.

A operadora surgiu com uma proposta moderna, focada em atender uma parcela da população que hoje depende do SUS (Sistema Único de Saúde) e pessoas que não querem mais arcar com um plano de saúde privado tradicional.

“Atualmente, apenas 23% da população possui planos de saúde, ou seja, o Brasil tem mais de 165 milhões de pessoas desassistidas. Queremos oferecer acesso à saúde de qualidade, uma solução simples e eficaz que ajude a população e também desafogue o SUS”, afirma Marcus Vinicius, CEO da cuidar.me.

Ainda de acordo com o CEO, a cuidar.me cobre todos os tratamentos de doenças graves estabelecidos pela ANS. “A cobertura as mantém protegidas no caso de qualquer acidente ou necessidade de pronto atendimento. Outro benefício está na cobertura obstetrícia, já que todos os nossos planos oferecem a rotina e os procedimentos que uma mãe precisa”, diz.

A solução oferece todos os serviços de um plano de saúde com cobertura hospitalar: acesso a prontos-socorros com profissionais de ponta, internações, UTI, cirurgias de urgência ou eletivas e consultas ambulatoriais em períodos de internação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Após pandemia, brasileiros apresentam até 4 anos de defasagem educacional

IA coloca radiologistas à frente da revolução tecnológica na saúde

Covid: Brasil se aproxima de 650 mil mortes, mas contágio está em queda