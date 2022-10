Gympass lança programa de benefícios para academias e studios parceiros

O Gympass, maior plataforma de benefícios corporativos do mundo, está investindo em um programa de vantagens para as academias e studios parceiros no Brasil. A empresa fechou acordo com o PagBank PagSeguro – banco digital completo e empresa líder entre os maiores adquirentes do país em quantidade de clientes no segmento de maquininhas de cartão, que promove soluções inovadoras, inclusão em serviços financeiros e meios de pagamento – e passa a oferecer aos parceiros de bem-estar acesso exclusivo às maquininhas de cartão, com condições diferenciadas para transações nas principais bandeiras. Por meio dessa oferta, os parceiros podem encontrar condições em média 40% melhores do que o mercado.

Para entender as principais necessidades e demandas dos parceiros, o Gympass aplicou uma pesquisa com sua base e descobriu que benefícios financeiros, como maquininha de cartão e acesso a crédito, estão entre os mais valorizados: um a cada quatro parceiros demonstrou interesse no benefício.

“Nós sempre acreditamos que a parceria com academias e studios pode ir além do aspecto transacional - de trazer mais usuários e receita incremental para o setor. Por isso, lançamos esse programa de benefícios atendendo a alguns dos principais pedidos dos nossos parceiros”, diz Samir Zetun, vice-presidente de Parcerias do Gympass. “Temos diversos planos de lançamento para este ano e para 2023, com o objetivo de trazer ainda mais vantagens para a rede de academias e studios parceiros, por meio da negociação com os principais fornecedores do mercado.”

“Com esta parceria, queremos difundir ainda mais a nossa missão de democratizar o acesso a serviços financeiros e de pagamentos a toda população brasileira, oferecendo uma forma simples, segura, digital e acessível para os clientes utilizarem os nossos recursos”, declara Alexandre Magnani, CEO do PagBank PagSeguro. E complementa: “O PagBank PagSeguro é o banco completo, que além das maquininhas sem aluguel, oferece aos empreendedores uma variedade de produtos, serviços que inclui conta rendeira, serviços bancários sem tarifas, cashbacks para compras realizadas pelo Shopping PagBank e Recarga de Celular, ofertas de linhas de crédito, fundos de investimento, seguros, entre outros.”

Além da parceria com o PagBank PagSeguro, o Gympass oferece às academias e studios condições facilitadas na obtenção de capital de giro e financiamento com a Flow Finance/Celcoin. Os financiamentos podem ser feitos em até 48x, com taxas a partir de 1,5% ao mês, com a possibilidade de pagar o empréstimo com futuros recebíveis do Gympass.

Outro benefício agregado à plataforma está ligado à Les Mills, que oferece soluções e metodologias de treinamentos físicos para academias e estúdios, e desenvolvimento educacional para profissionais e gestores do segmento fitness, a parceria garante descontos de até 25% nos produtos licenciados.

