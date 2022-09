Guedes recebe homenagem da Funcex e ressalta crescimento da economia

O prêmio Personalidade do Ano no Comércio Exterior foi entregue nesta quarta-feira, 14, ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Na cerimônia, o presidente da Fundação Centro de Estados do Comércio Exterior (Funcex), Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, relembrou a trajetória do ministro que iniciou a carreira na entidade na década de 1970 e destacou a característica empreendedora e o otimismo de Guedes como importantes predicados para ajudar no desenvolvimento do Brasil.

“Não me considero um otimista. Na verdade, muitos já me taxaram como pessimista. Hoje analiso os fatos e vejo que estamos no caminho certo. O Brasil está condenado a crescer”, afirmou o ministro da Economia. Ele citou os R$ 900 bilhões contratados pelo governo junto à iniciativa privada em investimentos para os próximos anos, a redução da inflação, a geração de empregos e o aumento do PIB como dados que comprovam o bom momento da economia e a perspectiva positiva para os próximos anos. “Vamos terminar o ano com uma inflação menor e um crescimento maior que os países do G7”, destacou Guedes.

O presidente do Banco dos Brics, Marcos Troyjo, acrescentou dados do comércio exterior para enfatizar o bom momento que a economia brasileira vive.

“Registramos a maior balança comercial e o maior superávit comercial da história”, afirmou. Na cerimônia de premiação da Funcex a nova geopolítica mundial foi apontada como favorável ao Brasil pelo ministro Guedes. “O mudo prefere investir nos países próximos e amigáveis. É o Brasil. Vamos reindustrializar o país em cima da energia barata e renovável como a eólica”, comentou.

Além do ministro, premiado como a principal personalidade do ano no comércio exterior, também foram destaques setoriais em 2022 a Huawei, vencedora do Prêmio Inovação & Tecnologia, pela contribuição à implantação do 5G no Brasil; o Sebrae, com o prêmio Serviços, pelo trabalho de apoio às micro e pequenas empresas inclusive no processo de internacionalização; o Bradesco, com o prêmio Trade Finance, pelo financiamento do comércio internacional principalmente no agronegócio; a Dream Factory, vencedora do prêmio ESG pela realização da Glocal; o Santuário Cristo Redentor, com o prêmio Turismo & Cultura, pela reafirmação da importância do turismo religioso na economia do Rio de Janeiro; e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o Prêmio Institucional, pela retomada da economia no estado.

