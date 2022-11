Greener fará compensação de carbono do GP São Paulo de Fórmula 1

A plataforma de tokenização de ativos focados na pauta ESG, a Greener Preservation Token (GPT), fechou uma parceria com a organização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 para a compensação do carbono gerado durante o evento deste ano, que acontece entre os dias 11, 12 e 13 de novembro, no autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Fórmula 1 resolveu adotar medidas para preservar a natureza e o Grande Prêmio São Paulo terá, pelo segundo ano consecutivo, ações ecologicamente sustentáveis no Brasil. Com a parceria iniciada neste ano, a Greener será responsável pela compensação de mais de 4 mil toneladas de carbono em uma operação ligada à preservação do bioma amazônico.

“A sustentabilidade é hoje um dos principais pilares da Fórmula 1 e do GP São Paulo. Para nós, poder fazer parte da nossa compensação através da preservação da floresta amazônica é algo que vai além do cumprimento de uma exigência, é uma ação que nos deixa de fato seguros de que estamos contribuindo com conservação do planeta”, diz Francisco Mattos, Diretor Executivo do GP São Paulo de F1.

O presidente-executivo da Greener, Gustavo Ene, também destaca a importância desta parceria. “Esse é o primeiro evento de âmbito global com a participação da plataforma Greener, uma grande oportunidade para chamar a atenção sobre a importância da missão deste token, que vai conservar cerca de 34 milhões de metros cúbicos de madeira em pé (floresta) e colocar 74,2 milhões de toneladas de ativo de carbono verde em circulação, resultantes do processo de preservação ambiental, este último montante, inclusive, considerado entre os maiores do mundo”, afirma.

Greener - Nascida com a ideia de compensação de emissões de carbono para empresas, com foco na conservação de uma vasta área de floresta nativa, a plataforma utiliza metodologia desenvolvida para quantificar o volume de carbono estocado e permite às empresas interessadas darem os primeiros passos rumo ao ESG.

O uso da tecnologia do blockchain, voltado para o mercado cripto, faz com que todo o processo de compensação seja seguro, rápido e transparente. Logo, quem precisa compensar suas emissões adquire o token e na outra ponta os projetos sustentáveis têm a garantia de que serão mantidos, pois, além de rastreável, a Greener usa um sistema homologado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os ativos que dão lastro ao GPT contam com certificações da Suíça - Société Générale de Surveillance (SGS) em ESG, além de terem metodologia do token revalidada pela Ernst & Young e auditada pela PWC Brasil.

