Food To Save girou R$ 45 mi evitando perda de 300 toneladas de comida

Enquanto milhares de pessoas passam fome diariamente, cerca de 41 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições deixam de ser aproveitadas. Os dados são do Programa Mundial de Alimentos (WFP), da Organização das Nações Unidas (ONU), e deixam ainda mais evidente um problema que poderia ser evitado: boa parte desses produtos acabam no lixo. Engajada nessa luta e inspirada em um modelo europeu de combate ao desperdício de alimentos, a Food To Save, foodtech sustentável pioneira no setor que já evitou, desde o início da sua operação, o descarte de mais de 300 toneladas de alimentos na capital paulista, no Grande ABC, Campinas (SP) e recentemente, no Rio de Janeiro (RJ).

Por meio da venda de Sacolas Surpresa por meio do aplicativo (disponível para IOS e Android), a Food To Save conquistou importantes parceiros na luta contra o desperdício de alimentos, incluindo restaurantes, padarias, hortifrutis e confeitarias. Entre as marcas, estão Starbucks At Home, Rei do Mate, Dengo Chocolates, Havanna, e os tradicionais: a padaria Bella Paulista, em São Paulo e mais recentemente o Brownie do Luiz, no Rio de Janeiro.

“Por meio de um modelo simples e sustentável, comercializamos o excedente de produção dos estabelecimentos parceiros, com descontos de até 70%. Esses produtos excedentes, que são colocados em nossas sacolas, são alimentos produzidos e não vendidos e que demandam consumo imediato; produtos próximos à data de validade; e itens com pequenas imperfeições, todos aptos para consumo”, diz Lucas Infante, CEO da startup.

Além do combate ao desperdício de alimentos, a startup já evitou que mais de 700 toneladas de CO₂ fossem enviadas à atmosfera, reduzindo drasticamente os danos à natureza. “Nós queremos levar hábitos sustentáveis para mais pessoas e, dessa forma, ajudar o meio ambiente e os estabelecimentos a sanar um problema tão comum e que pode levar a enormes prejuízos, o desperdício de alimentos”, afirma Infante.

A foodtech já alcançou a marca de mais de 300 mil downloads do aplicativo, mais de 700 estabelecimentos parceiros nas regiões em que opera, além de mais de 300 toneladas de alimentos salvos. A meta até o final do ano é ultrapassar a marca de 500 toneladas de alimentos resgatados e ampliar a operação para estados vizinhos, como Minas Gerais (MG) e Brasília (DF). “Estamos numa onda muito positiva. Nosso crescimento vem se destacando mês a mês. O perfil de consumo mudou, percebemos que a população está cada vez mais consciente quanto ao desperdício de alimentos. O principal aprendizado tem sido a compreensão da necessidade de insistirmos no viés educacional, para que cada vez mais usuários e parceiros se engajem nessa luta conosco.”

