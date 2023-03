Flávia Alessandra amplia negócios e lança plataforma de treino e bem-estar

No mês da mulher, Flávia Alessandra lança uma plataforma de treinos online e bem-estar, que passa a integrar a lista de outras seis empresas em que a artista e empreendedora é sócia. Além de Hard Rock Hotel, UOL, Salão Marcos Proença, Clínicas Royal Face, Estúdio OtaLab e Agência Family, ao lado do marido e apresentador Otaviano Costa, ela apresenta a Utreino como um negócio idealizado com base em sua rotina. Flávia afirma que a proposta é a democratização do acesso ao universo fitness, principalmente para mulheres reais, que tem uma vida atribulada, cheia de demandas, mas que precisam cuidar da sua mente e de seu corpo – como ela.

Segundo report do Google Trends, foi observado um aumento de 50% na busca de treinos em casa, segundo dados divulgados pelo Google Trends, e cada vez mais fica evidente a relação da prática de atividade física com a saúde mental. Para Flávia Alessandra, como diretora executiva da Utreino, o objetivo do lançamento da plataforma no mês da mulher é reforçar que a empresa é feita para a mulher real que, em grande parte, tem a rotina dividida entre carreira, casa e filhos. “Queremos mostrar que elas podem cuidar da saúde de forma leve e dinâmica, por meio de uma linguagem acessível. Um dos pontos fortes da Utreino é conciliar a vida real com a prática de exercícios, modulando o tempo disponível, executando no ambiente que for possível e assim por diante – a rotina corrida e sobrecarregada da maior parte das mulheres não precisa ser um impeditivo para cuidar do corpo e da mente”, afirma.

Para ter acesso aos conteúdos disponibilizados na Utreino, os usuários podem acessar o site oficial http://www.utreino.com ou o aplicativo, que chegam ao mercado fitness com uma estrutura completa – já na largada com 100 vídeos produzidos pelo estúdio Otalab, trazendo conteúdos variados que vão desde os treinos ministrados por Rafael Lund, também sócio do novo negócio, até dicas de nutrição, saúde da mulher, moda e beleza.

O lançamento oficial da Utreino aconteceu na última quarta-feira (8) e foi marcado pelo Desafio da Mulher Real, com uma série de lives em seu canal no Youtube, incluindo participações especiais da empresária Camila Farani, da atriz Maria Joana e da criadora do aplicativo Zen, Juliana Goes. A seguir, a Bússola aproveitou o lançamento para conversar com Flávia Alessandra sobre o novo negócio e sua trajetória como empreendedora.

Bússola: Como surgiu a ideia de criar a Utreino?

Flávia Alessandra: Eu e o Otaviano sempre tivemos uma rotina de cuidados com a saúde e, durante a pandemia, percebemos que gostaríamos de estar em um segmento diferente dos que já estamos. Somos sócios de outros negócios, mas queríamos ir além. Além de ser uma área que faz parte do nosso dia a dia e na qual acreditamos, fizemos uma pesquisa de mercado e vimos que o fitness estava em ascensão. Em conversas com o Rafa Lund, meu personal há mais de 10 anos, começamos a desenhar a Utreino de um jeito inovador - com os treinos ensinados pelo Rafa, de forma leve e descomplicada, mas também buscando sermos de fato completos e trazermos conhecimento com profissionais que possam falar sobre saúde, beleza, nutrição e moda, entre outros assuntos relacionados ao bem-estar.

Bússola: No que consiste a ideia de democratização do universo fitness?

Flávia Alessandra: Desde o início do planejamento da Utreino, nós (os sócios) pensamos em como proporcionar uma plataforma com um DNA educador, inspirador e simplificador para os brasileiros. O nosso maior objetivo com a criação da plataforma é incentivar a população a ter qualidade de vida e cuidar da saúde com hábitos saudáveis, por isso planejamos valores diferenciados para assinatura, para que possa ser acessível. Além disso, os treinos serão ministrados por um dos personais mais renomados do país com uma metodologia própria, o método Lund. Focamos em uma entrega de qualidade, tanto técnica quanto de acabamento audiovisual.

Pensamos em todos os detalhes com muito carinho para que a pessoa do outro lado se sinta estimulada a embarcar nessa com a gente, para que a energia que tem nos meus treinos com o Rafa possa chegar até a pessoa atrás da tela – seja por meio da nossa forma de comunicar, de explicar as execuções, de brincar um com o outro, até as cores, as músicas, o cenário, enfim, todas as escolhas foram para passar essa vibe de forma real para os assinantes. Além disso, com a Utalks, o pensamento foi dar acesso à informação trazida por grandes especialistas do mercado. Todos os planos contemplam a vertente de conhecimento da Utreino e, assim, esperamos conseguir que as pessoas que talvez não tenham condição de ter um nutricionista ou uma médica da mulher, por exemplo, possam assistir aos conteúdos e adquirir conhecimentos específicos que ajudem a entender seu corpo, seu metabolismo, sua saúde mental, e por aí vai.

Bússola: Qual você diria que é o propósito maior da Flávia com essa plataforma?

Flávia Alessandra: Nós criamos a Utreino com o objetivo de as pessoas poderem virar uma “chavinha” e entenderem que, através do programa que montamos, com aquelas informações, vão conseguir mudar o estilo de vida delas sem ser de forma radical, sem ser de forma restritiva. Não queremos o “corpo sarado”. Talvez lá, no resultado final, você vai conseguir, você vai ter mais massa muscular, perda de peso, mais equilíbrio no seu corpo, mas vai ser o resultado final. O nosso objetivo é mente sã, corpo são. É isso que queremos que as pessoas entendam que podem ter no dia a dia, de uma forma simples, sem neura e de maneira viável. Dentro de uma vida que levamos hoje, que é corrida, com stress, com diversas coisas para resolver, mas que, em algum momento, precisamos parar e nos priorizar, nem que seja por vinte minutos no seu dia, o que já vai fazer uma grande diferença.

Por isso acreditamos muito em mudança de estilo de vida focado no bem-estar, numa visão 360º mesmo, que tem como base os quatro pilares da Utreino: treinar; ter uma alimentação saudável e balanceada, que não é restritiva; uma boa qualidade do sono e incluir o descanso como parte da sua rotina; e o combate ao stress. Precisamos encontrar maneiras de reduzi-lo, porque hoje todo mundo é impactado por algum tipo de stress. Precisamos ter consciência disso e conseguir combatê-lo através desses outros caminhos que envolvem exercício físico, alimentação saudável, uma boa noite de sono e outras coisas que fazem parte também da nossa vida para fazer bem para a alma. Então, esses são os pilares da Utreino e que também levamos na nossa vida, que queremos compartilhar de forma democrática com as pessoas que embarcarem nesse projeto com a gente.

Bússola: Como irá funcionar a plataforma?

Flávia Alessandra: O aplicativo, que pode ser acessado via qualquer dispositivo móvel, contará com vídeos de treinos de 15 a 60 minutos ministrados por Rafael Lund, com os níveis iniciante e avançado, feitos para treinar onde e quando quiser. Além disso, teremos a seção Utalks - vertente de conhecimento da Utreino, onde especialistas do mercado em saúde, nutrição, moda e beleza compartilharão dicas sobre esses universos. O usuário pode optar por planos nas categorias mensal, semestral ou anual.

Bússola: Qual o grande desafio em apostar em mais um negócio?

Flávia Alessandra: Eu, como mulher com quase 50 anos, atriz, mãe e empreendedora, entendo que me arriscar em determinados momentos faz parte da minha trajetória. Busco estar atenta às tendências de todos os segmentos e o bem-estar sempre foi algo presente na minha vida, então decidi que gostaria de ser fonte sobre esse universo. O desafio maior é reunir uma equipe de profissionais qualificados e que estejam ‘surfando na mesma onda’, sabe? Eu tinha a vontade de mostrar às mulheres de meia idade, jovens ou qualquer outra pessoa, que podem se cuidar e ter uma vida saudável mesmo em meio à uma rotina desafiadora, com múltiplas jornadas. E mais que isso: que pode ser com qualidade, mas de forma leve, sem neura, que é como eu procuro levar isso na minha vida.

Bússola: Entre os negócios em que você é sócia, estão um salão de beleza, uma clínica de estética e, a partir de agora, uma plataforma de treinos online. Qual impacto você acredita que esse pool de empresas tem no dia a dia das pessoas, especialmente das mulheres?

Flávia Alessandra: Nós realmente acreditamos que o corpo precisa estar bem como um todo para que se alcance uma saúde 360º. Não existe saúde mental sem saúde física e vice-versa. E a beleza em si, como tratada pelo salão e pela clínica, faz parte dessa visão de estar bem consigo mesmo. Não estamos nesses setores para incentivar a busca do “ideal”, que sequer existe, mas pela busca de sua melhor versão. A partir do momento em que a pessoa está bem consigo mesma, incluindo com sua aparência, ela tem uma melhora significativa em seu bem-estar.

