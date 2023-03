V3rso leva conceito de hospedagem de luxo ao centro-oeste com 7 projetos

O V3rso, primeiro Taylor Stay do Brasil, chega ao centro-oeste em um projeto da incorporadora WV Maldi, em Goiânia (GO). Idealizado por Gustavo Filgueiras, CEO dos hotéis Emiliano, o V3rso é um estilo de hospedagem inteligente de luxo, customizado por meio de uma plataforma digital. Já está presente em São Paulo e Porto Alegre, totalizando mais de 800 unidades e um VGV de cerca de R$ 750 milhões.

A expectativa do CEO da marca é fechar contratos em sete empreendimentos em 2023, dobrando o desempenho do ano passado. Serão cerca de 1.500 unidades, entre apartamentos residenciais e hotelaria. O setor hoteleiro, segundo Filgueiras, registrou uma atividade positiva no ano passado, em relação a 2021, com destaque para o segundo semestre. “Neste ano, esse cenário se repetirá, sobretudo com o restabelecimento da malha aérea, dos voos internacionais, que impactará de forma efetiva na performance do segmento, principalmente o de hotelaria de luxo”.

“O V3rso é a excelência da hospitalidade por meio da tecnologia. Porém, o lado humano continuará presente”, diz Filgueiras. O cliente usará uma plataforma digital integrada para escolher os serviços sob medida e sem fricções. O modelo de venda é inteligente, flexível e digital. No momento da reserva, pode-se regular o horário de check-in ou checkout do quarto. “O novo conceito de hospedagem deve reduzir o custo das estadias em até 70% em relação aos hotéis tradicionais de luxo e, com o software finalizado, a marca torna-se extremamente escalável para uma expansão global”, diz o CEO.

A jornada do cliente começa com a criação de um perfil. A plataforma identifica, por meio de algumas perguntas, hábitos e gostos do hóspede, como temperatura do quarto, iluminação, comportamento social etc. Assim, toda vez que um cliente utilizar qualquer hotel V3rso, o sistema, por meio de Inteligência Artificial, já conhecerá suas preferências, que serão implementadas no seu quarto: frigobar personalizado, roupas de cama, travesseiros, tipos de música, livros, filmes e revistas já estarão selecionados.

Para complementar a experiência da estadia, o V3rso pretende transformar o próprio empreendimento em um destino, já que a área térrea contará sempre com restaurantes e bares renomados, além de outros serviços. Também há a curadoria, com parceria com marcas famosas em segmentos que agregam valor e diferenciação. Pela plataforma, o hóspede encontrará parceiros para qualquer tipo de necessidade, sempre próximos ao empreendimento.

