Festival de Campos do Jordão começa hoje, 100% online e ao vivo

Começa hoje o Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão, reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina. Em sua 51ª edição terá formato especial, 100% online, com transmissões ao vivo a partir do Auditório Cláudio Santoro e da Sala São Paulo, com homenagens aos 250 anos de Beethoven e ao 100 anos de Astor Piazzolla, além de shows de Roberta Sá, Mart’nália e Renato Braz.

Ao todo, serão 43 concertos, que podem ser acompanhados pelo YouTube do Festival e pela plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura de São Paulo, assim como pela TV Cultura e pela Rádio Cultura FM.

No módulo pedagógico, o festival vai receber 135 alunos para aulas virtuais e presenciais na Sala São Paulo, além de duas orquestras acadêmicas com cerca de 60 alunos cada. Haverá 800 horas de aulas para aperfeiçoamento profissional. O músico de destaque receberá o Prêmio Eleazar de Carvalho, dedicado ao maestro criador do festival.

As apresentações respeitarão os protocolos de segurança e saúde, bem como as restrições em vigor nas respectivas cidades. Serão formatos reduzidos de orquestras, com ênfase na música de câmara, além de apresentações de, no máximo, uma hora de duração.

“O Festival de Campos do Jordão é o maior evento de música clássica da América Latina, e temos procurado aperfeiçoá-lo e aprofundá-lo a cada edição”, diz Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. “A partir de agora passaremos a ter duas edições. A tradicional, de inverno e, a partir de 2022, a de verão, que tende a potencializar o festival e ampliar seu alcance e impacto positivo em turismo, geração de renda, emprego e oportunidades na região do Vale do Paraíba."

