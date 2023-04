Fast Escova quer fechar 2023 com 3 mil novos postos de trabalho no Brasil

Inserida no poderoso mercado da beleza, a Fast Escova, maior rede de escovarias da América Latina, anuncia às vésperas do Dia do Trabalhador que, em seu ano de expansão, pretende gerar mais de 3 mil postos de trabalho. Atualmente, a empresa conta com mais de 124 lojas em operação no Brasil, e a meta é chegar a 200 ainda em 2023.

Com apenas quatro anos de existência, a Fast Escova fechou 2022 com 2 mil postos de trabalho e promete fechar o ano com mais mil empregos em todo o Brasil. O caminho não é mágico: as sócias Michelle Wandhy, Márcia Queirós e Ana Teresa Welerson apostam no aumento da capilaridade das unidades, o que, consequentemente, aumentará a necessidade de mão de obra qualificada para as novas unidades, e também com o time da rede que está envolvido no projeto de expansão. A empresa se tornou a maior rede de escovarias da América Latina no ano passado.

De acordo com Michelle Wandhy, o formato de franquias foi justamente pensado para escalonar, da forma mais rápida possível, a oferta de empregos. “Desde o início, nosso propósito foi gerar empregos e empoderar empreendedores com um modelo de negócios focado em conveniência. Desta forma, desenhamos a Fast Escova em formato de franquias, o que possibilita, hoje, estarmos em todos os estados do país", diz Michelle Wandhy, uma das fundadoras da Fast Escova.

Setor de beleza continua crescendo

O otimismo para a criação de mais mil postos de trabalho em um ano tem motivo: o setor de beleza continua sendo um dos que mais crescem no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de saúde, beleza e bem-estar foi um dos que se destacaram no quarto trimestre em 2022, com faturamento 21,5% maior do que o ano anterior, um montante de R$ 47 bilhões.

Wandhy acrescenta que, por mais que o mercado de beleza já esteja cheio de gigantes dominando o espaço, a Fast Escova vem com um serviço de conveniência para seus clientes, o que os coloca na frente de salões de beleza consolidados.

“Conseguimos traçar um produto de acordo com a necessidade da cliente que não precisa marcar para ser atendida em um salão de beleza comum. Nosso diferencial é a conveniência de estar nos lugares mais estratégicos e, principalmente, oferecer serviço de qualidade sem a necessidade de agendamento”, finaliza a executiva.

