Evento em SP discute estratégias de engajamento e gestão de comunidades

De 7 a 9 de novembro de 2022, especialistas em gestão de comunidades estarão reunidos no CM Summit, evento dedicado exclusivamente ao debate de estratégias de community management. O summit, primeiro para esse assunto na América Latina, é promovido pela CM School, plataforma de conteúdo, cursos, treinamentos e mentoria personalizada para profissionais que gerenciam ou pretendem gerenciar comunidades de marcas e negócios. O evento será híbrido, parte presencial e parte online.

Em palestras, sessões de networking e workshops, convidados como Rafael Kiso, CMO da Mlabs; Ian Black, CEO e fundador da New Vegas; Maíra Fischer, Community Manager do Buupe; e Vitor Del Rey, CEO da Kilombu; compartilham suas experiências e exploram tendências focadas em engajamento de marcas.

O evento também conta com especialistas internacionais em marketing digital e estratégias de marketing, como David Spinks, autor do best seller "The Business of Belonging” e fundador da CMX, maior rede de profissionais de comunidade do mundo; Jessica Hobbs, director of Community Programming do CMX; e Elizabeth Wong, America's Regional Manager for Community Programs da Techstars, entre outros.

“Alcançar um bom nível de engajamento é uma dor comum para todas as empresas. Engajar para reter talentos, para vender mais, para desenvolver e melhorar produtos e serviços e para gerar mais retorno para o negócio hoje é fundamental”, afirma Emiliano Agazzoni, cofundador da CM School. “Com esse summit pioneiro no país, pretendemos fortalecer essa comunidade de profissionais, oferecendo um conteúdo rico e a possibilidade de networking com grandes especialistas.”

Criada em 2019 por um casal de empreendedores – o argentino Agazzoni e a brasileira Amanda Salim –, a CM School nasceu com o objetivo de atender a uma necessidade do mercado nacional: conteúdos em português que pudessem apoiar os profissionais de marketing digital, produto e inovação por meio de treinamentos em estratégias de engajamento e community management em estratégias de gestão de comunidades.

O trabalho da CM School engloba o engajamento do público interno das empresas, como colaboradores, e do público externo, como clientes. A intenção é ajudar as marcas e empresas a trabalhar de maneira assertiva e direcionada com esses grupos, que são, de fato, seus públicos de interesse.

