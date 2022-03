Estas empreendedoras vão revolucionar o que você entende por liderança

O Dia Internacional das Mulheres se aproxima, e com ele, as discussões sobre o destaque das empreendedoras femininas no mercado corporativo estão cada vez mais em alta. Isso porque este é um ambiente majoritariamente masculino, afinal, de acordo com o Female Founders Report 2021, estudo promovido pela B2Mamy, Distrito e Endeavor, somente 4,7% das empresas brasileiras são lideradas por mulheres.

De acordo ainda com o IBGE, quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres e, também segundo o Instituto, mais de 8,5 milhões de mulheres perderam seus empregos durante a pandemia. Diante desses dados, tem sido cada vez mais importante destacar a presença e liderança feminina nas empresas, além de falar sobre o assunto e debater a desigualdade de gênero nesse ambiente.

Por isso, a Bússola separou uma lista de mulheres que atuam para contribuir com essa temática:

B2Mamy

Dani Junco é mãe do Lucas, fundadora e CEO da B2Mamy, único hub de inovação focado em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente por meio de educação, pesquisa e comunidade. Desde 2016 apoia o desenvolvimento de negócios inovadores fundados e liderados por mães, capacitando mais de 50 mil mulheres nos programas de educação e movimentando mais de 16 milhões de reais dentro da rede.

Uffa

Ana Paula Pisaneschi é cofundadora do Uffa, plataforma que proporciona uma experiência positiva a quem precisa resolver um problema financeiro, seja na negociação de uma dívida, solicitação de crédito ou abertura de conta corrente. Conta com incentivos de cashback, meio de cartão de crédito pré-pago e vouchers especiais para desconto. Iniciando sua operação em 2020, a startup já conta com mais de 35 milhões de pessoas e 15 empresas já cadastradas.

Jobecam

Cammila Yochabell é fundadora e CEO da Jobecam, HRTech referência no setor de recrutamento, seleção e D&I, que torna os processos seletivos mais diversos, acessíveis e eficientes por meio da tecnologia de vídeo e entrevistas às cegas. Com esse propósito de ajudar empresas em processos seletivos com políticas afirmativas, só em 2021 a Jobecam alcançou um crescimento de 200% e para 2022 a perspectiva é um aumento de 300%, em comparação com o ano anterior.

Bloom

Roberta Sotomaior é cofundadora e CEO da Bloom Care, maior clínica virtual de saúde feminina e familiar do Brasil. Mestre em Negociação Internacional e Resolução de Conflitos pela Fletcher School, Tufts University, Roberta foi pesquisadora na World Peace Foundation e na Universidade de Harvard.

Com experiência na área de resolução de conflitos, aprendeu que a verdadeira prevenção começa com o cuidado da jornada de saúde de mulheres e famílias. Assim, criou uma plataforma de cuidado inteligente que transforma a forma como as empresas cuidam da saúde feminina e familiar de suas pessoas colaboradoras.

Newa

Carine Roos é CEO e fundadora da Newa, uma empresa de impacto social que prepara as organizações para um futuro mais inclusivo por meio de sensibilizações, workshops, treinamentos e consultorias. Especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão há dez anos, Carine já impactou mais de 12 mil pessoas em vivências com mais de três mil horas em salas de aula e mais de duas mil mulheres mentoradas.

À frente da Newa, a especialista tem como missão preparar líderes para que a Diversidade e a Inclusão sejam uma realidade imediata nas organizações.

Casai

Maricarmen Salazar é COO e cofundadora da Casai, uma startup de hospedagem latino-americana lançada em 2019 — ano em que o número de unicórnios liderados por mulheres totalizou 21. Residente na Cidade do México, Maricarmen se formou em administração pela Universidade Iberoamericana e fez pós graduação em finanças pela Universidade Anáhuac México.

Com passagens pela Compass Investments — onde iniciou sua carreira — e pela afiliada da AT&T México e Grupo Presidente, uma das maiores empresas de turismo do México, a executiva possui amplo conhecimento de liderança no setor financeiro e de hospitalidade. Com sua visão e experiência no setor, fundar a Casai para ela é trazer uma nova realidade para a hospitalidade 4.0, prezando pela qualidade, alto padrão e eficiência no negócio.

Maricarmen nasceu e foi criada na Cidade do México e viveu lá por quase toda a sua vida. O que ela mais ama na sua cidade natal é a natureza eclética do lugar, que inclui restaurantes diversos, museus e uma vida noturna agitada.

Cuponeria

Nara Iachan é fundadora da Cuponeria, a primeira e mais completa plataforma de cupons de descontos do Brasil. Com dez anos de pioneirismo no nicho e mais de um milhão de cupons emitidos por mês, a plataforma tem ajudado os brasileiros a economizarem todos os dias.

Atualmente a Cuponeria conta com mais de sete milhões de usuários e mil empresas parceiras, entre elas Americanas, Marisa, Amazon, Ifood, Banco Bari e muitas outras. Nara foi Forbes Under 30, é formada em Economia pela UFRJ e possui MBA em Gestão e Desenvolvimento Empresarial, também pela UFRJ. Apaixonada por empreendedorismo, marketing e inovação, Nara valoriza a sensação de fazer a diferença na vida das pessoas e gerar mudanças no mercado.

Sputnik

Mariana Achutti é fundadora e CEO da Sputnik, uma das maiores escolas corporativas do Brasil. A empreendedora busca gerar mudanças no universo corporativo, utilizando de uma educação criativa e disruptiva para esse fim, tendo atingido empresas como Google, Facebook, Globo, Boticário, Ambev, entre outras.

Mariana, atuou durante anos como gestora da Perestroika, escola de atividades criativas, destacada como “uma das nove empresas da nova economia brasileira”, em 2014, empreendeu, criando a Sputnik, braço In Company da Perestroika. Mariana tem muito conhecimento a oferecer sobre novas perspectivas e possibilidades educacionais, com grande experiência como empreendedora, sempre construindo o sucesso sem perder de vista seus valores e crenças.

TAQE

Denise Asnis é sócia fundadora da Taqe, plataforma de recrutamento e seleção virtual, e profissional com mais de 25 anos de experiência na área de RH. Com passagem em empresas como Natura, Citibank e Banco Crefisul, Asnis tem como missão gerar oportunidades para todos — possibilitando que jovens de baixa renda possam ter acesso ao autoconhecimento, desenvolvimento e busca de emprego de acordo com seu perfil pessoal e profissional.

Bee Touch

Ana Carolina Peuker é psicóloga e CEO da Bee Touch, startup de saúde mental. Criadora da Avax, a primeira plataforma de avaliação psicológica do Brasil. Realizou mestrado, doutorado e Pós Doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Laboratório de Psicologia Experimental, Neurociências e Comportamento. Foi professora do Instituto de Psicologia da UFRGS.

Além de Pós Doutorado no Grupo de Estudos Avançados em Psicologia da Saúde (UNISINOS). Atuou como pesquisadora e professora do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da UFRGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por mais de dez anos. Integra a Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho de Psicologia do RS. Membro do grupo de trabalho de enfrentamento à COVID-19 da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP).

Vittude

Tatiana Pimenta é CEO e fundadora da Vittude, host e idealizadora do podcast Terapeutizados. Possui formações que contemplam ciência da felicidade e aplicações da psicologia positiva para ambientes de trabalho. Empreendedora premiada internacionalmente pela Cartier Women’s Initiative. É colunista dos portais Money Times, The Shift, Lide Futuro e Mundo RH, além de possuir diversos artigos publicados pelo jornal Estadão.

PinePR

Helena Prado é mãe da Alice, de cinco anos, Chairwoman e sócia fundadora da PinePR, agência de PR especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. Com MBA Executivo pela FIA, acumula mais de 15 anos de experiência na área de comunicação corporativa para empresas internacionais, multinacionais e locais em segmentos como tecnologia, entretenimento, negócios, política e varejo.

Atualmente lidera o time de comunicação externa e marca da EY. Em 2018, pela FIA, fez parte do primeiro time brasileiro a conquistar o terceiro lugar na maior competição de Business Cases do mundo, no Canadá.

Além de representar o empreendedorismo feminino no mercado, Helena também apoia a iniciativa dentro da empresa, com um time majoritariamente feminino e 75% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, e fora, por meio do apoio ao ecossistema do empreendedorismo feminino através de parcerias de longa data com clientes como B2Mammy e Vittude.

FEEDZ

Rafaela Cechinel é CSO e sócia na Feedz, empreendedora e mãe com mais de 12 anos de experiência em vendas. Construiu a máquina de vendas e estratégia de go to market da Feedz, contribuindo para que a empresa crescesse de dois mil para 60 mil usuários em dois anos. Sales engineer certificada pela Google, com ampla experiência em vendas complexas B2B.

Nubimetrics

Juliana Vital, mulher, LGBT+, conquistou o posto de Global Chief Revenue Officer na Nubimetrics, empresa argentina de sales intelligence que empodera sellers em marketplaces com dados de IA em busca de ajudá-los a melhorar seus resultados.

Publicitária, com pós-graduação em administração pela FGV, atua na área de tecnologia desde o início da carreira, que tem mais de 17 anos. É especialista em reposicionamento de produtos, diagnóstico de operações de empresas e reestruturação completa (da linha de produtos, receitas, processos e estrutura) com foco em aumento de receita e eficiência. Antes de entrar para a equipe da Nubimetrics, Juliana também seguiu carreira executiva na Sprinklr/Scup, Voopter e Cortex.

Atualmente, a empresa conta com 60% dos cargos de liderança ocupados por mulheres.

Semente Negócios

Alline Goulart, diretora de Operações e sócia da Semente Negócios, a profissional apoia a organização no desenho e estruturação da estratégia de crescimento, auxilia as verticais em projetos de inovação social e pode contar sobre os desafios empreendedores para essa minoria.

Em 2022, o foco da startup é nos projetos de diversidade. Entre os programas estão o Programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, Mulheres do Nosso Bairro e Cidade por Elas, os três são idealizados pelo Sebrae Santa Catarina e têm execução metodológica e gestão da Semente.

Os programas tem objetivo de apoiar e aumentar a capacidade de sucesso de negócios liderados por mulheres, principalmente na superação dos impactos causados pela pandemia da covid-19, por meio de uma educação empreendedora.

REfuturiza

Renata Fonseca é sócia-diretora da REfuturiza — Emprego e Educação para Todos, empresa do Grupo Cartão de Todos, que visa capacitar e encaminhar ao mercado de trabalho jovens e adultos das classes C e D, a partir de uma iniciativa popular que oferece cursos profissionalizantes, preparatórios e cursos de idiomas a partir de R$ 9,99.

Formada em psicologia, com MBA em Administração e formação em Coaching pelo Instituto Ecosocial, Renata trabalha há 20 anos na área de RH. Ao longo de sua trajetória profissional, passou por empresas como Unilever, Johnson & Johnson, Souza Cruz, entre outras.

Atualmente, é responsável pela iniciativa REfuturiza Empregos e atua com o propósito de ajudar cada pessoa a despertar o seu potencial para reescrever a sua história e conquistar o seu sucesso. A REfuturiza — Emprego e Educação para Todos, que antes era conhecida por PreparaTodos, está investindo cerca de R$ 40 milhões na construção de pontos físicos

Bossabox

Jessica Muniz é sócia e Head de Operations da BossaBox — primeira empresa a operar por squad-as-a-service no Brasil. Formada em Administração de Empresas pela FGV com passagem pela universidade HEC Paris, uma das mais importantes escolas de administração do país. Atualmente, a profissional ajudou a consolidar a estratégia de crescimento até chegar na liderança de operação, como Head of Operations.

Com experiência nas áreas de consultoria, financeiro e indústria de consumo e serviços, Muniz espera apoiar o progresso da startup e aumentar o impacto que a BossaBox tem na experiência dos clientes.

