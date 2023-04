EPIC Digitais capta investimento para levar metaverso ao trabalho remoto

A EPIC Digitais, startup focada em projetos corporativos transmídia que engajam criativamente as novas gerações, acaba de receber um aporte de R$ 1,2 milhão da associação de investimento-anjo BR Angels.

Fundada em 2018, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, a empresa vinha movimentando a economia criativa por meio de criadores de conteúdo e cursos. Em 2021, de olho nas mudanças tecnológicas e socioculturais aceleradas pela pandemia, os fundadores Alexandre Chaves e Luiz Guilherme Guedes viram a oportunidade de ampliar os serviços para a área de metaversos corporativos.

Com a necessidade de engajar profissionais no trabalho remoto, regime que vem ganhando a preferência da geração economicamente ativa, lançaram o EpicVerso, um ecossistema baseado em plataforma online gamificada de convivência social, escritório virtual, life long learning, eventos e networking. Agora, com os recursos obtidos, planejam acelerar e expandir essa área de metaversos para o mercado norte-americano.

“Desde a fundação, o foco da EPIC Digitais sempre foi o engajamento. Agora, com o EpicVerso, estamos levando o engajamento criativo para dentro das casas dos profissionais em trabalho remoto, resolvendo o grande problema que a pandemia nos trouxe, que é a perda da convivência social corporativa”, diz Luiz Guilherme Guedes, fundador da startup.

Segundo o fundador e CEO do BR Angels, Orlando Cintra, o modelo de negócios que busca solucionar os principais desafios da atualidade foi o ponto-chave para a decisão de investimento.

“No BR Angels, buscamos startups dos mais variados segmentos, mas que tenham uma coisa em comum: um modelo de negócios sólido, sustentável e pioneiro. Encontramos tudo isso na EPIC Digitais e enxergamos que, além do investimento financeiro, temos muito a agregar com a expertise dos nossos mais de 260 associados, todos executivos com vasta experiência em diferentes áreas e atuação em importantes empresas nacionais e multinacionais, que podem ser um veículo de crescimento da startup. Estamos empolgados em fazer parte dessa revolução”, afirma Cintra.

Conquistando o mercado

Quando foi lançada, a EPIC Digitais atuava exclusivamente com marketing de conteúdo. Com esse modelo, conquistou um portfólio de cerca de 30 creators e influencers líderes de audiência, como Ei Nerd, Gaveta e Jimmy Ogro, que, juntos, alcançam mais de 50 milhões de seguidores no YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, dentre outras redes.

Por todo esse trabalho, a startup chamou a atenção de mais de 200 grandes e médias marcas, para as quais já mediou o engajamento e a conversão em campanhas online. Dentre os clientes atendidos nesta frente estão empresas como Amazon Prime, Brahma, Chilli Beans, Netflix, Sony, Unimed.

A aposta no EpicVerso

De acordo com uma pesquisas recentes, os millennials já são a maioria da população brasileira e 50% da força de trabalho. Até 2030, essa geração nascida entre 1985 e 1999 deve representar 70% do número de assalariados do país. No entanto, a nova economia trouxe um desengajamento dela com o modelo tradicional de trabalho, como declara o Luiz Guedes.

“Os millennials descobriram que o trabalho remoto dá mais liberdade para fazerem o que quiserem, de onde quiserem. Só que a maioria das empresas é incapaz de motivar os colaboradores nesse regime de atuação, o que gera a redução da produtividade em trabalho em equipe, desassociação à cultura corporativa e, consequentemente, perda de talentos qualificados, que é um grande problema atual. Ao mesmo tempo, essa é a geração que nasceu com os videogames, a internet e o multimídia. É aí que entra a nossa plataforma, que usa tecnologias e metodologias que impactam emocionalmente a nova geração para conectá-la ao trabalho”, diz Guedes.

Até o final de 2022, o EpicVerso corporativo já estava presente em mais de 100 marcas, tais quais Bosch, Heineken e Warner. No mesmo ano, a EPIC Digitais viabilizou a realização do maior evento de criptomoedas no metaverso do mundo, para a CoinMarketCap, empresa da Binance, que reuniu mais de 50 mil pessoas. Depois disso, o Orlando Economic Partnership, instituição norte-americana que está implementando o MetaCenter na região e é referência mundial no setor, fez um convite para atuação em conjunto. Considerando todas suas frentes, a startup já cresceu acima de 100% desde a fundação.

