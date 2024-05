Empresa formada por meio da parceria entre Arezzo&Co e SOMA anuncia nova liderança

Gisela, desde abril de 2022, atuava como parte do Conselho de Administração de SOMA e agora irá apoiar Alexandre a fomentar a inserção do universo global da moda dentro das premissas de estratégia de branding.

Nascida em Salvador, criada no Rio de Janeiro, Gisela estudou na Tufts University, com mestrado na Parsons School of Design.

Com uma trajetória profissional, no mercado internacional de moda e branding, trabalhou na consultoria de imagem e branding Robert Burke Associates, onde ficou por 5 anos e lançou a marca de sapatos Fabrizio Viti.

“Estou muito feliz e honrada em fazer parte do grupo, ao lado de tantos talentos inspiradores que admiro, juntos tenho certeza que vamos criar um capítulo da moda brasileira”, reflete Gisela.

“Muito importante termos uma figura com o knowhow e visão da Gisela em nosso grupo, será fundamental um olhar para identidade de moda e posicionamento de cada marca, e sobretudo fomentar a identidade de moda do Brasil, estamos entusiasmados e confiantes em tê-la no time” afirma Alexandre Birman CEO/CCO do grupo.

