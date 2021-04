Em campanha do GPA, bairros da periferia doam mais alimentos

Segundo o Data Favela, 80% das famílias vivem com menos renda e, mesmo com todas as dificuldades, são mais solidárias. A pesquisa, realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) e a Favela Holding em no ano passado, mostra que seis entre dez moradores pobres já fizeram algum tipo de doação durante a pandemia.

A campanha de arrecadação de alimentos Desafio do Bem, do GPA, reforça a estatística. Dentre todas as lojas do Pão de Açúcar e do Extra, algumas das que tiveram maior índice de arrecadação foram justamente as localizadas em regiões periféricas, como Itaquera, Vila Marieta e Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo. No Rio, as campeãs de arrecadação são as lojas de Macaé, São João de Meriti e Araruama. Juntas, as lojas arrecadaram mais de 30 toneladas de alimentos de 1º a 19 de abril.

A campanha de solidariedade do GPA este ano já arrecadou mais de 713 toneladas de alimentos não-perecíveis, distribuídos às 350 instituições sociais parceiras do Instituto GPA, responsável pela iniciativa. Com isso, já estão sendo beneficiadas mais de 79 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e que vivem em comunidades de diversas regiões do país.

A quantia arrecadada se soma às mais de 230 toneladas de frutas, legumes e verduras que são doadas mensalmente pelo GPA através da Parceria Contra o Desperdício. O projeto faz com que os produtos que não estão em condições ideais de estética para venda, mas que ainda são apropriados para consumo, sejam doados a bancos de alimentos e instituições parceiras, com o objetivo de complementar a alimentação de milhares de pessoas. Na última semana, o GPA também realizou a doação de R$ 1 milhão em cestas básicas para a Instituição Amigos do Bem.

“Compreendemos o papel fundamental que exerce o varejo alimentar, um serviço essencial, diante do cenário delicado de Covid-19. Por isso, com o propósito de colaborar com a sociedade e a situação de insegurança alimentar de diversas famílias no país, através da mobilização do Instituto GPA e suas bandeiras, o Grupo busca contribuir e convida seus clientes e colaboradores a fazerem parte dessa rede de solidariedade, com o objetivo de apoiar as pessoas de maior vulnerabilidade social neste momento”, afirma Jorge Faiçal, CEO do GPA.

Todas as doações são realizadas por meio de instituições sociais parceiras do Instituto GPA, que atuam desde preparação de marmitas para moradores em situação de rua, ou instituições que atendem permanentemente idosos ou crianças, até organizações em comunidades que entregam cestas básicas para famílias em situação de alta vulnerabilidade social, como por exemplo, a CUFA (Central Única das Favelas), UNEafro Brasil, Redes da Maré, Rotary, Instituto SOS Gente, entre outras.

Como contribuir?

A Campanha Desafio do Bem continuará por tempo indeterminado. Os clientes interessados em participar podem contribuir com alimentos não-perecíveis nos pontos de coleta distribuídos em todas as lojas Pão de Açúcar, Extra, Minuto Pão de Açúcar, Mini Extra e Compre Bem do país. Também é possível colaborar sem sair de casa, utilizando os aplicativos Pão de Açúcar Mais, Clube Extra e Stix por meio do resgate dos pontos acumulados.

