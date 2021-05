Elo faz promoção de oito salgados por R$ 1,99 no Habib’s e no Ragazzo

A Elo fechou parceria com as redes Habib’s e no Ragazzo para uma promoção de oito salgados por R$ 1,99. A oferta vale para compras de Bib’sfihas do Habib’s e de coxinhas do Ragazzo feitas com o cartão de crédito Elo pelo app ou pelo site dos restaurantes. Há outras ofertas disponíveis nos cardápios.

Entre as demais promoções disponíveis no Habib's estão dez itens variados do cardápio, à escolha do cliente, por R$ 10,90; três esfihas folhadas de chocolate por R$ 3,90; beirute por R$ 5,90 e pizza por R$ 17,90. A promoção é válida até 11 de junho.

No Ragazzo, além das coxinhas também é possível comprar na oferta dez itens variados, à escolha do cliente, por R$ 10,90; nhoque por R$ 1,99; lasanha à bolonhesa por R$ 5,90 e pizza por R$ 17,90. A promoção termina em 14 de junho.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube