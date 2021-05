Giancarlo Greco, ex-Accenture, assume o comando da Elo

Por Bússola

O executivo Giancarlo Greco será o novo CEO da Elo. Com mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança de grandes empresas do setor financeiro e de pagamentos, deve trabalhar pela expansão dos negócios de uma das empresas líderes do Brasil em tecnologia de pagamentos.

Graduado em Economia pelo Mackenzie e com MBA pela Duke University, Greco vem da Accenture, para assumir a posição deixada por Eduardo Chedid, que, em janeiro, assumiu a vice-presidência de serviços financeiros da Picpay.

“Acompanhei de perto o nascimento da Elo. Era algo inimaginável anos atrás. Hoje, depois de dez anos, se consolidou como uma das principais empresas de tecnologia de pagamentos, com mais de 15% de participação de mercado e uma proposta de valor muito clara”, afirma.

Gian também soma quase 20 anos de carreira acadêmica como professor no Insper, nos cursos de MBA, lecionando disciplinas relacionadas a produtos e serviços financeiros.

A partir de hoje, Gian fica à frente de toda a operação da Elo, que soma mais de 140 milhões de cartões emitidos, mais de 30 emissores em seu portfólio, aceitos em mais de 14 milhões de estabelecimentos no Brasil e presentes em mais de 200 países e territórios.

“Poder participar dos próximos anos desta história me motivou a aceitar esse desafio. Tenho certeza de que encontrarei uma equipe altamente qualificada e motivada a embarcar comigo nesta jornada”, diz.

Em 2020, a companhia obteve resultados expressivos com volume de 4,2 bilhões de transações e movimentação de R$ 292 bilhões no setor.

