Elo e Abastece-Aí lançam cartão 100% digital para pagamentos via QR code

A Elo e o Abastece-aí estão lançando uma solução de pagamentos totalmente digital, que proporciona uma experiência de compra 100% via QR code em lojas físicas, com cartão virtual em apps e e-commerces. A solução de pagamentos conta com mais de 8 milhões de estabelecimentos parceiros em todo o Brasil.

Para o cliente, a experiência digital possibilita controle total da conta, pois todos os serviços são realizados pelo app Abastece-aí no smartphone, com um cartão pré-pago Elo integrado ao aplicativo. Para realizar as compras via QR code, basta ter um celular com câmera e um app para escanear o código; já para as compras online, um cartão virtual pode ser gerado a cada transação, o que garante mais proteção a cada compra. A conta digital integrada traz diversos benefícios aos clientes, como pagamento rápido, seguro e sem contato físico. O app Abastece Aí ainda oferece cashback para compras feitas nos postos Ipiranga, no Jet Oil e na AmPm.

“Nossa parceria começou com ofertas exclusivas para clientes Elo, e foi ampliada para a entrega de soluções transacionais que só nós conseguimos oferecer ao mercado, integrando o parceiro ao hub de QR code que desenvolvemos para criar valor em diversas frentes”, afirma Giancarlo Greco, CEO da Elo.

