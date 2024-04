E1: Globo negocia compra de direitos de transmissão do Campeonato Mundial de Lanchas Elétricas

As primeiras temporadas do Campeonato Mundial E1, competição de lanchas de corrida elétricas, devem ser transmitidas no Brasil, já que o Grupo Globo está negociando sem exclusividade os direitos da competição para os anos de 2024 e 2025, segundo o Team Brazil, que irá participar do evento. Os destaques das corridas serão exibidos nos canais Sportv.

A etapa inaugural ocorreu em Jeddah, na Arábia Saudita, no dia 2 de fevereiro.

Os representantes do Brasil

O Team Brazil, dos empresários e investidores Marcelo Claure e Eduardo Melzer, tem como pilotos Catie Munnings e Timmy Hansen - sendo regras do torneio cada equipe possuir um homem e uma mulher no comando das embarcações.

O campeonato também conta com a participação de times liderados por personalidades como Tom Brady, Didier Drogba, Rafael Nadal, Sergio Perez, Marc Anthony e Steve Aoki, que possuem suas próprias equipes.

Um marco nas corridas aquáticas

O campeonato representa um marco inovador nas corridas aquáticas, promovendo tecnologias limpas e sustentáveis. Os RaceBirds – como são chamadas as lanchas – são os protagonistas deste evento, não apenas proporcionando corridas emocionantes, mas também promovendo a preservação ambiental por serem 100% elétricos.

Quando acontece a próxima etapa?

A próxima etapa da E1 Series será disputada em Veneza (ITA) nos dias 11 e 12 de maio.

As demais serão em Puerto Banús (ESP) nos dias 1 e 2 de junho, Genebra (SUI) nos dias 29 e 30 de junho, Mônaco nos dias 26 e 27 de julho, Roterdã nos dias 7 e 8 de setembro, além da corrida decisiva em Hong Kong nos dias 9 e 10 de novembro.

Há variações nos percursos, onde cada pista é ligeiramente diferente por conta da mistura entre lagos, rios e águas abertas.

