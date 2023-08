Advocacia: do estágio à sociedade

Ao longo da última década, cresceu a discussão entre as diferentes gerações de profissionais ativos no mercado de trabalho a respeito do modelo ideal de carreira: vale mesmo passar a vida inteira trabalhando para a mesma empresa ou o ideal é diversificar as experiências em busca da verdadeira realização profissional?

Há quem afirme que a Geração X (nascida de 1964 a 1983) e os Millennials (nascidos de 1984 a 1995) são inquietos e já não buscam longevidade nas empresas como seus pais e avós. Mas e no mercado jurídico, qual lógica se aplica?

O caminho para se tornar um profissional de sucesso começa através de um programa de estágio. E não diferente disso, um advogado que almeja alcançar a sociedade de um escritório tem um início similar as outras atividades. Enquanto alguns optam por ter diferentes experiências profissionais ao longo de suas trajetórias, outros conseguem trilhar todos os degraus dentro de um único escritório, alcançando posição na sociedade e construindo seu caminho dentro de uma banca.

Este é o caso do Felipe Galea. No BMA Advogados há 21 anos, Felipe ingressou como estagiário em 2002 e se tornou sócio em 2013. Vindo de uma família de advogados (bisavô, avô e mãe), Galea enxergou na advocacia uma oportunidade de construir sua história e fez seu networking trabalhando em um único lugar.

Felipe também teve uma experiência de estágio na magistratura, mas apenas para confirmar que, de fato, queria seguir na advocacia. “Nossa profissão tem vários desafios como articular o direito dos clientes e entender a melhor maneira de atuar em um caso”, explica.

Naquele momento, em 2002, Galea passou por diversas áreas como contencioso, societário, concorrencial, imobiliário e ambiental. Dois anos depois, após demonstrar empenho nas suas entregas foi efetivado como advogado júnior; e posteriormente, passando pelos níveis de pleno e sênior. “Em 2008, ajudei a criar a área de Recuperação Judicial que na época havia ainda muitas dúvidas no mercado devido à recente criação da lei. Já neste momento, o Escritório virou referência na área”, acrescenta o sócio.

Já em 2013, Felipe foi promovido a sócio e desde então vem acumulado inúmeros desafios, tais como a reestruturação judicial da Oi. Em 2018, foi convidado para ser o coordenador da prática de soluções de conflitos e em 2020, assumiu a posição sócio gestor de pessoas. Neste último, já trabalhou em diversas frentes, tais como: retomada para o escritório após a pandemia, revisão no modelo das políticas de LLM e Secondment, implementação de novas ações no programa de estágio.

Desafios X Oportunidades de uma carreira num único lugar

Construir uma carreira profissional dentro de um único escritório oferece vantagens e desafios. A trajetória única permite ao advogado a formação de uma rede de contato sólida, além de ajudá-lo a adquirir conhecimento robusto sobre a cultura organizacional – o que, certamente, contribuirá para a liderança qualificada de projetos internos.

No entanto, permanecer por muito tempo no mesmo lugar exigirá dos profissionais atenção redobrada para evitar acomodação. É preciso estar atento às movimentações do mercado, e buscar, constantemente, oportunidades de trocas e aprendizado externo

Dicas para a nova geração

Felipe Galea afirma que para crescer é preciso ter uma postura contributiva, ter inteligência emocional, ter resiliência e se dedicar aos estudos. Mas a jornada à sociedade não depende apenas do talento e da dedicação, mas também do apoio e do incentivo recebido da banca. “Buscar mentores internos é fundamental para o crescimento de um jovem profissional. Mesmo tendo trabalhado em um único lugar, experimentei diversas experiências com inúmeros advogados renomados. Isso me permitiu expandir o conhecimento da prática do Direito e me ajudou a entregar aos clientes o serviço de excelência esperado pela BMA”, conta Felipe Galea.

