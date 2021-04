Curso grátis ensina a instalar placas de energia solar no Vale do Ribeira

Uma unidade itinerante de treinamento vai servir de sala de aula para 260 profissionais de 13 municípios do Vale da Ribeira, interessados em trabalhar com instalação de placas de energia solar em residências e comércios. A unidade sai de São Paulo em 2 de maio para chegar a Iguape, a primeira cidade a receber o projeto Road Show Huawei Solar. Os alunos terão acesso, além da sala de aula, a laboratório e espaço com instalação didática, que simula uma residência alimentada com energia fotovoltaica. As aulas seguirão todos os protocolos estabelecidos para enfrentamento da pandemia da covid-19.

A ação é promovida pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e pela Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) e integra o programa Vale do Futuro, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional (SDR), que pretende transformar os 22 municípios da região mais vulnerável do Estado em um novo polo de desenvolvimento econômico e social.

O curso introdutório de instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica terá duração de oito horas, com certificação de participação. A expectativa é qualificar cerca de 20 profissionais por município. O conteúdo engloba o funcionamento de sistemas de microgeração e minigeração de energia solar, regras de segurança, processo de conexão à rede e também atividades que incluem manuseio de equipamentos. Os alunos que tiverem interesse em obter a certificação de instaladores serão encaminhados para a capacitação integral, oferecida pelo SENAI e por outras instituições de ensino.

As inscrições devem ser feitas pelo site. Para a inscrição, é necessário que os interessados façam a doação de 1kg de alimento não-perecível no primeiro dia de aula. Os alimentos serão doados para uma instituição de caridade local.

O projeto conta com o apoio das prefeituras da região, que vão disponibilizar espaço para o estacionamento da unidade móvel de treinamento. Em Iguape, ficará estacionada na Praça Durvalino Vieira, na Rua Claudio da Silva, no centro da cidade. Depois, a unidade móvel fará um roteiro pela região.

Além do Vale, o veículo passará pelo litoral paulista e por outras regiões do interior do Estado, depois seguirá seu curso pelo Brasil. O projeto é patrocinado pela empresa de tecnologia Huawei, além da Charles Stewart Mott Foundation, Risen Solar Technology e Solfácil.

