Cultura é obstáculo para inovar em empresas de petróleo e gás, diz estudo

Mais de 30% das lideranças do setor brasileiro de petróleo e gás (O&G) analisam que a estrutura e a cultura organizacionais ainda são impeditivos para o progresso da inovação em âmbito institucional. Dados compõem o inédito “Estudo sobre Inovação em O&G brasileiro”, uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e da Fundação Dom Cabral (FDC). A pesquisa realizou um diagnóstico sobre os níveis de ambição organizacional, diretrizes estratégicas, impactos no negócio e potenciais pontos de melhorias que podem ser implementados nas companhias.

O estudo será lançado no webinar “Diálogos da Rio Oil & Gas”, no próximo dia 19, às 11h. Foram entrevistados mais de 30 renomados executivos, acadêmicos e especialistas dos segmentos de upstream, downstream e energia. A iniciativa integrará a programação especial do Instituto para celebrar o Dia Nacional da Inovação, que é comemorado nesta mesma data. O evento será totalmente online e gratuito, com inscrições já abertas.

Segundo a opinião de 25% destes executivos, a inovação proporciona aumento da eficiência operacional em suas organizações, bem como 27,5% considera que a inovação pode ser impulsionada por meio da melhoria de parcerias e do desenvolvimento de novos negócios.

