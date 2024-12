Corretora de seguros aposta em aquisições no segmento de cargas para se tornar referência no setor

A Alper Seguros anunciou na segunda-feira a aquisição da De Caprio Corretora de Seguros, empresa especializada no setor de transportes de cargas, com atuação estratégica em três regiões do Brasil.

Com sede em Santos-SP e receita recorrente de mais de 1 mil clientes ativos, a corretora foi adquirida a fim de consolidar a estratégia da Alper de adquirir empresas com diferentes potenciais competitivos e posicionar o grupo como líder do mercado nacional no segmento de transportes rodoviário de cargas.

Por que investir em seguros para transportadoras?

O segmento de seguros para transportadoras tem registrado crescimento consistente nos últimos anos. Só na Alper, o crescimento médio de emissão de prêmios em transportes foi de 52%, entre 2022 e 2024. A aquisição da De Caprio é resultado da estratégia de aquisição adotada pela companhia ao longo de 2024, quando também ampliou sua presença em outros mercados, como no ramo agropecuário. O crescimento das operações do grupo somado aos M&As busca consolidar a Alper como referência em proteção 360 para o setor. Com esse movimento, a Alper inaugura sua inaugurando a 26ª filial da Alper em uma nova praça.

A De Caprio

A De Caprio é liderada pelos irmãos Luís De Caprio e Rodolfo De Caprio e conta com 31 colaboradores especializados no segmento de cargas, que serão integrados à Alper para continuar entregando cada vez mais eficiência nos serviços. A empresa completa quatro décadas de atuação em 2025 e, além da Baixada Santista, está presente em outros polos estratégicos para o transporte de cargas, como Itajaí (SC), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Feira de Santana (BA).

Nos últimos 12 meses, a corretora emitiu aproximadamente R$ 70 milhões em prêmios, sendo 96% relacionados ao segmento de transportes. O histórico da companhia soma mais de 25 mil faturas emitidas, 13 milhões em indenizações e mais de 3 milhões de embarques gerenciados.

“A De Caprio tem uma trajetória sólida e reconhecida no mercado de seguros. Sua integração ao grupo Alper reforça nossa proposta de valor ao agregar expertise e ampliar a atuação no segmento de transportes rodoviário de cargas. A partir de agora, os clientes da De Caprio terão acesso aos serviços de proteção 360 da Alper Cargo, ampliando as possibilidades de resultados e eficiência na gestão de riscos”, afirma Marcos Couto, CEO da Alper.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube