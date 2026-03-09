Eles querem que toda farmácia tenha uma IA — e já tem R$ 28 mi pra isso

A startup Maggu AI anuncia uma nova rodada de investimentos de R$ 22 milhões, totalizando mais de R$ 28 milhões captados desde sua fundação. A rodada foi liderada pela DGF Investimentos, com participação de Norte Ventures, Latitud, IC Ventures e Airborne Ventures. Com o aporte, a empresa passa a ser avaliada em R$ 138 milhões.

Fundada por Felipe Trevisan e Luiz Andrade, e tendo como cofundadores Pedro Magela, Reslley Gabriel e Érica Lins, — empreendedores com histórico de criação e venda de startups para empresas como Rappi, Infracommerce e Shopper —, a Maggu aplica inteligência artificial ao varejo farmacêutico.

O que é?

Dentro das farmácias, os atendentes lidam diariamente com milhares de itens – medicamentos prescritos e não prescritos, categorias de higiene e beleza, testes e serviços de saúde – em um contexto de alta rotatividade de profissionais e sistemas que, muitas vezes, ainda são apenas transacionais.

A Maggu desenvolveu uma infraestrutura digital integrada aos sistemas de gestão das farmácias. Com inteligência artificial, a ferramenta apoia o atendimento no balcão, um dos momentos mais críticos da jornada do consumidor.

Na prática, o sistema funciona como um copiloto de IA para a equipe da farmácia. Por exemplo, ao atender um cliente em busca de tratamento para acne severa, o atendente recebe orientações de uso e cuidados relevantes — como evitar exposição solar e adotar produtos de proteção adequados.

“A Maggu nasce para resolver um problema estrutural do varejo farmacêutico: a enorme complexidade do atendimento, com pouco apoio tecnológico no ponto de decisão”, afirma Felipe Trevisan, sócio-fundador da companhia.

O executivo destaca ainda que o varejo farmacêutico na América Latina é um dos mais pulverizados do mundo, em uma região que concentra cerca de 270 mil farmácias, sendo mais de 90 mil apenas no Brasil, número superior ao de mercados como os Estados Unidos.

“Essa capilaridade faz da farmácia o primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde, antes mesmo de clínicas ou hospitais, mas também torna o setor altamente fragmentado e difícil de escalar do ponto de vista operacional”, explica.

O que vem por aí?

Hoje, a Maggu está presente em 17,5 mil farmácias conectadas via integração de sistemas. Desse total, 2,2 mil lojas já operam ativamente a plataforma, enquanto as demais estão em fase de ativação técnica e rollout.

O novo investimento será utilizado para expansão da base de farmácias integradas, evolução da inteligência artificial aplicada ao atendimento e fortalecimento tecnológico da startup, além do crescimento do time.