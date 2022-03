Como Gelli Clash reuniu 1 bilhão de visualizações por mês no Youtube

Pedro Gelli, conhecido no Youtube como Gelli Clash, é sem dúvidas um influenciador. Com mais de 6,4 milhões de inscritos no YouTube, fala diariamente com um público fiel com entre oito e 15 anos, e se tornou referência entre os jogadores de Clash Royale. Mas sua experiência anterior com agências de influência, fizeram com que ele se transformasse também em um empresário. Foi o que ele contou no programa Papo com o Anjo, ao investidor João Kepler.

“A Curta nasceu de uma dor pessoal, mas também da ausência de um modelo de negócios que considere o influenciador. Temos um modelo em que somos o elo de ligação entre o influenciador e a marca. Alinhado com a empresa, o influenciador também se torna sócio”, declara Gelli.

Durante a entrevista ele diz como, no final de 2020, ele e seus dois sócios, Vitor Rabello e Lucas Continentino, criaram a Curta, que ele costuma chamar de “não-agência”, um hub de influenciador para influenciador. E, como diferencial, vêm cultura organizacional e gestão de negócios, mas com algo a mais: uma sensação de pertencimento, experiência e olhar para as necessidades de cada membro.

“Durante minha passagem pelas agências, tive a minha exclusividade empurrada goela abaixo quase todos os dias. Na Curta, quero que o influenciador construa uma experiência de carreira. Queremos ser amigos dessas pessoas, ter uma relação saudável, que nunca consegui ter em minhas experiências anteriores”, diz Pedro.

Hoje, a Curta tem mais de um bilhão de visualizações mensais no YouTube, com 19 grandes influenciadores do mundo gamer e 121 milhões de usuários inscritos nos canais. Além de influenciador digital, youtuber e idealizador da Curta, Gelli também é autor do livro “Do papel ao play minha história no youtube”, onde ensina quem quer aprender mais sobre a carreira na internet.

“Lancei meu livro em 2019 e o que mais me chamou a atenção foi o modelo de negócios de licenciamento estabelecido, onde, no melhor cenário, o lucro fica em torno de 6% a 10% apenas. Foi o que recebi pelo meu livro e por minha história. Agora, temos um braço editorial em que o influenciador sai no final do projeto com 50% do resultado”, diz Gelli.

O Livrão do Lipão, primeiro lançamento da Curta Editora para o youtuber Lipão Gamer, parceiro do hub nesse novo modelo, está disponível para vendas na Loja do Lipão.

