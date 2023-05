Bússola Cultural: semana em SP tem mães, circo e Harry Potter

No Imaginário da Arte

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo inaugura em 13 de maio a exposição “Mães — No Imaginário da Arte”, com curadoria de Claudinei Roberto da Silva. A mostra celebra a iconografia e os diversos sentidos da figura materna. Pinturas, murais, esculturas, gravuras e desenhos confirmam o interesse e o poder que artistas de diversas matrizes culturais compreendem emanar dessa figura que é central a todas as sociedades. Obras do importante artista mineiro Maurino Araújo (1943-2020) e da contemporânea Lidia Lisbôa, artista paranaense radicada em São Paulo, integram esse diversificado conjunto.

Gratuita às quartas, mais informações Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Programação de circo gratuita

Em maio, O Mundo do Circo SP segue com programação livre e gratuita com espetáculos de malabarismo, shows de palhaços, além das intervenções artísticas e uma exposição que já é sucesso de público. Nos dias 13 e 14/5, entre 12h e 18h, o público confere intervenções circenses e uma apresentação especial do Circo no Beco, na Grande Lona, a partir das 17h.

Gratuita, a programação completa está disponível no site do Mundo do Circo SP Mundo do Circo SP

Coral do Guri de Lorena

Sob a regência de Vinicius Guedes, o Coral do Guri de Lorena se apresenta no em 13/5, às 10h, no LorenVale, na Praça Arnolfo Azevedo, na cidade de Lorena. A atividade integra a temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais composta de 176 concertos espalhados pelo interior, litoral e na capital paulista. Referência na formação musical, o Guri é um programa de ensino musical da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Todos os concertos são gratuitos.

Na apresentação, o repertório escolhido contempla obras de compositores e compositoras de diferentes nacionalidades. Now, oh Now I Needs Must Part, do inglês John Dowland; Agio o Theos, do brasileiro Manoel Dias de Oliveira; Eco da Floresta, de Fátima Leão; e Janaína, do brasileiro Jorge de Lima, são algumas das peças que compõem o programa.

Gratuita, a programação está disponível no site Guri Santa Marcelina e no app da Santa Marcelina Cultura Guri App

Semana Nacional de Museus

A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18/5. Instituições geridas pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo organizaram uma ampla programação, gratuita para diversos públicos e idades, contemplando a programação da 21ª edição "Museus, sustentabilidade e bem-estar". O objetivo é mostrar como os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental.

Em 17/5, das 19h às 21h, a Casa Mário de Andrade, localizada na região da Barra Funda, realizará a atividade “Ações sustentáveis e o futuro dos Museus: Museus para que(m)?", com Marcelo Cardoso de Paiva, doutor em história da arquitetura e urbanismo pela FAU-USP. O palestrante pontuará os novos desafios das instituições de memória e sua relação com ações sustentáveis. Os interessados devem se inscrever aqui.

O Museu das Favelas, localizado na região dos Campos Elíseos, participa com a oficina online “Comunicação em Museus: Como a produção de conteúdo pode contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, ministrada por Priscilla Fenics e Vanderson Santos, coordenadora e analista de comunicação do Museu, no dia 18/5, das 15h30 às 18h00, que propõe reflexões sobre a produção de conteúdo promovida por museus nas redes sociais enquanto ferramenta potente para contribuir com a consciência coletiva. Inscrições aqui

No litoral, o Museu do Café, localizado em Santos, participará da 21ª Semana Nacional de Museus com um conjunto de atividades que propõe experiências relacionadas ao grão. A técnica artística do craquelê, utilizando o café como matéria-prima, será o foco de oficinas ministradas pela artista brasileira Ana Paula Torres. Nos dias 18 (quinta-feira) e 20 (sábado), as atividades serão voltadas para os adultos, acontecendo, respectivamente, às 15h e às 10h. Já no dia 20, às 13h30, as crianças terão a oportunidade de produzir as obras coloridas e em relevo. As vagas serão limitadas e os interessados devem entrar em contato pelo e-mail inscricao@museudocafe.org.br.

Ainda no dia 20, no Museu do Café, a artista realizará uma performance de pintura ao vivo, a partir das 15h, no Salão do Pregão. Na ocasião, o público poderá presenciar o processo de finalização de uma das obras que fará parte da exposição temporária Cores da Minha Terra, com inauguração confirmada para o dia 27, sábado, às 11h.

Gratuita, mais informações Casa Mário de Andrade, Museu das Favelas, Museu do Café e programação completa em Cultura SP

Maureen Bisilliat: Presente do Futuro

A partir do dia 11 de maio, às 19 horas, o Museu da Imagem e do Som inaugura a exposição "Maureen Bisilliat – Presente do Futuro" na sala que desde 2022 carrega o nome da fotógrafa inglesa. O Espaço Maureen Bisilliat, no pavimento térreo do MIS, presta homenagem à fotógrafa inglesa naturalizada brasileira, por ocasião de seus 90 anos. Maureen é figura presente no acervo do museu e sua obra e legado estão em destaque na história da fotografia no Brasil. O espaço foi inaugurado em fevereiro de 2022, com a exposição "Archipelago", com curadoria de Roberto Linsker e da própria Maureen, numa seleção de 20 artistas plásticos contemporâneos, de diversas linguagens, que refletiram através da arte sobre seus momentos de isolamento social. O Espaço tem entrada gratuita e se dedica à exibição de mostras em curta-duração, com acervo do MIS e de instituições parceiras.

A exposição "Maureen Bisilliat — Presente do Futuro" faz parte de um projeto realizado pelo Instituto Olga Kos que proporcionou aos participantes do Olga oficinas de fotografia, em que tiveram suas habilidades sensoriais estimuladas e concluíram trabalhos também presentes nesta exposição. Com a supervisão de instrutores do Instituto, estes beneficiários aplicaram o Ecoline sobre suas obras, trazendo para as mesmas um novo significado. É importante contextualizar que Maureen se aproximou da arte experimental a partir da utilização de Ecoline sobre suas obras originais. A aplicação da aquarela sobre o papel especial prateado apresenta uma perspectiva lúdica em cima da obra original, acrescentando um toque tropicalista dentro da ótica do sertão.

São obras que exploram a relação de Maureen com grandes escritores da literatura brasileira: João Guimarães Rosa, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima, Adélia Prado, Euclides da Cunha, Ariano Suassuna e Mário de Andrade. MIS - Museu da Imagem e do Som, Espaço Maureen Bisilliat, avenida Europa nº 158, abertura 11/5, às 19h, visitação 12/5 a 11/6 , horário: terças a sextas, das 11h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, entrada gratuita, mais informações MIS

Harry Potter de fã para fã

No mês do Orgulho Nerd, a Biblioteca de São Paulo convida o público para o bate-papo virtual Harry Potter de fã para fã, no dia 14/5, das 15h às 16h30, com a professora do Centro Paula Souza Beatriz Masson. A conversa abordará a relevância do universo Harry Potter para a construção da cultura de fãs e como a saga mudou o cenário literário e cinematográfico no mundo. A partir de 16 anos.

Dinâmica dos estereótipos

A Biblioteca Parque Villa-Lobos realiza no dia 21/5, das 15h às 16h30, a palestra virtual Dinâmica dos Estereótipos, com Rita Von Hunty, persona drag do ator e professor Guilherme Terreri. A conversa pretende esclarecer o significado do termo, o processo histórico e o impacto desse mecanismo de exclusão em populações minorizadas. A partir de 16 anos

A tecnologia dos audiolivros

13 de maio é marcado na história brasileira como o dia em que foi assinada a Lei Áurea, a qual determinou o fim da escravidão no Brasil. Por meio dela, cerca de 700 mil negros escravizados conquistaram a “liberdade”. No entanto, os negros libertos não receberam auxílio para sua integração na sociedade brasileira. A equipe da Bibliotech da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, 13/5, às 11h, convidará o público a refletir sobre a importância desse feito, apresentando a tecnologia dos audiolivros, tendo como protagonistas autores negros e autoras negras, disponíveis no acervo digital Árvore Livros, como Kiusam de Oliveira com o audiolivro: “Com qual penteado eu vou?” e Renato Noguera com o audiolivro: “Por que amamos”.

13/5, às 11h, gratuita, mais informações Fábricas de Cultura

Oficina de criação: desenhando no metaverso

O Dia do Artista Plástico é comemorado em 8 de maio, no Brasil. Esta data celebra, também, uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade: a pintura. Mas, para além da pintura, os artistas plásticos também são reconhecidos por outras expressões artísticas, como a escultura. E a Fábrica de Cultura Parque Belém preparou uma atividade a qual o público será convidado a experimentar a criar desenhos em 3D no mundo virtual, por meio de uma experiência com óculos de realidade virtual, em 12/5, a partir de 10h. Não precisa de inscrição.

Gratuita, mais informações Fábrica de Cultura

Batalha da Matrix

Em 13/5, das 13h às 20h30, a Fábrica de Cultura Diadema convida a todos para um evento especial: A Batalha da Matrix, duelo de rimas, tradicionalmente conhecida no cenário hip-hop do Estado de São Paulo, que completará dez anos em 2023. Um aniversário em grande estilo, que contará com diversas atrações do hip-hop brasileiro, no Parque da Juventude Città Di Marostica, símbolo de esporte, lazer e juventude, em São Bernardo do Campo. O aniversário da década promete batalhas com os melhores MCS do estado, shows de rap, grafite, diversos DJs e muito mais.

E na Fábrica de Cultura Osasco, em 13/5, sábado, das 16h às 21h, o coletivo Slam Oz traz uma edição especial de batalha de poesias. A batalha contará com inscrições no local para poetas participantes, júri popular escolhido na hora, além de premiação para vencedores e vencedoras! Será uma batalha de poesias autorais com três rodadas, poemas de até 3 minutos e performance sem acompanhamento musical ou adereço cênico. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a literatura marginal e periférica produzida em Osasco e região.

Batalha da Matrix, Av. Armando Ítalo Setti, 65 - Baeta Neves - São Bernardo do Campo/SP, gratuita, mais informações Fábricas de Cultura

Coletivo Slam Oz, Fábrica de Cultura Osasco, rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco, gratuita, mais informações Fábricas de Cultura

