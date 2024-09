Como a Arábia Saudita se tornou um novo centro para o luxo e o investimento global

Por Rafael Albuquerque e Beatriz Gerlack*

Quando pensamos na Arábia Saudita, o petróleo é o que vem à mente para a maioria. No entanto, nos últimos anos, o país tem passado por uma transformação econômica significativa, impulsionada pela Visão 2030. Essa iniciativa não apenas busca diversificar a economia saudita, mas também promover o país como um destino de luxo e inovação. Com a combinação de grandes projetos de infraestrutura e uma governança corporativa mais robusta, o país tem atraído olhares de investidores internacionais, especialmente no setor de luxo.

O plano Visão 2030, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tem um objetivo claro: reduzir a dependência do petróleo e criar uma economia baseada em outros pilares, como o turismo, o varejo de luxo e o setor financeiro.

É nesse contexto que vemos a Arábia Saudita se posicionar como um dos mercados mais promissores para marcas de alta gama. O desenvolvimento de megaprojetos como a cidade futurística NEOM e a ilha Sindalah, projetada para ser o primeiro resort de 7 estrelas do reino, são apenas exemplos de como o país está preparado para atrair consumidores de luxo e investimentos globais.

Investindo na Arábia Saudita

Para quem está pensando em investir, é importante entender como a governança corporativa tem evoluído na Arábia Saudita. A Saudi Corporate Governance Regulations (regulamentação de governança corporativa saudita) foi revisada para alinhar as práticas empresariais às melhores normas internacionais.

As mudanças incluem a exigência de conselhos de administração independentes, transparência financeira e um sistema de tomadas de decisão mais ágil e ético. Isso não apenas garante maior proteção aos acionistas, mas também facilita a entrada de investidores estrangeiros, aumentando a confiança no mercado saudita.

Além disso, a Capital Market Authority (CMA) da Arábia Saudita tem desempenhado um papel crucial ao supervisionar essas mudanças. A CMA, responsável pela regulação do mercado de capitais, tem adotado uma abordagem mais rigorosa para assegurar a conformidade com essas novas regulamentações, promovendo um ambiente de negócios mais estável e transparente. O fortalecimento dessas normas corporativas torna o país cada vez mais atrativo para marcas internacionais de luxo que buscam um mercado com alto potencial de crescimento e proteção aos seus investimentos.

Luxo e o perfil do consumidor local

Outro fator que torna a Arábia Saudita um destino interessante para investimentos no setor de luxo é o perfil do consumidor local. O país abriga uma classe alta e ultra-alta com grande poder aquisitivo, que está cada vez mais direcionando seus gastos para o mercado interno. Antes, o consumo de artigos de luxo se concentrava em destinos como Paris, Londres e Milão, mas hoje, com o desenvolvimento de shopping centers premium e a entrada de marcas internacionais no país, o consumidor saudita está optando por gastar localmente.

Essa mudança de comportamento é impulsionada pela crescente oferta de marcas internacionais, pelo desenvolvimento de infraestrutura moderna e pela maior abertura da sociedade saudita a eventos de luxo e experiências exclusivas. O consumidor saudita está se tornando mais exigente, buscando não apenas produtos, mas experiências únicas e personalizadas, que se alinhem aos valores locais. Isso cria uma oportunidade para marcas que sabem equilibrar exclusividade com adaptação cultural.

Os grandes projetos de turismo e infraestrutura também desempenham um papel essencial na expansão do mercado de luxo na Arábia Saudita. Regiões como AlUla, que está sendo transformada em um destino turístico de classe mundial, e a ilha Sindalah, projetada para receber turistas de alto poder aquisitivo, fortalecem a posição do país no mapa do luxo global. Esses projetos não são apenas uma oportunidade para o setor de turismo, mas também para investidores que buscam capitalizar sobre o crescimento da economia saudita.

O governo saudita tem promovido eventos como a Future Investment Initiative (FII), que conectam investidores internacionais e marcas de luxo ao mercado saudita em expansão. Essas conferências são fundamentais para criar redes de contato e explorar oportunidades de negócios. Além disso, o Fórum Econômico da Arábia Saudita tem estreitado laços comerciais com países como o Brasil, abrindo portas para parcerias estratégicas em setores como tecnologia, luxo e bens de consumo.

Oportunidades para investimento e governança corporativa lado a lado

Para os investidores que estão de olho na Arábia Saudita, é essencial considerar tanto as oportunidades econômicas quanto o ambiente de governança corporativa. As reformas conduzidas pela Saudi Corporate Governance Regulations e a supervisão da CMA estão criando um ambiente de negócios mais acessível e transparente, especialmente para aqueles que buscam explorar mercados emergentes com grande potencial de crescimento. O luxo não é apenas uma vitrine do que o país tem a oferecer; é também uma porta de entrada para um mercado em plena transformação, onde o respeito às tradições culturais se alia à inovação e modernização.

No final, a combinação entre uma economia diversificada, governança corporativa sólida e uma demanda crescente por luxo faz da Arábia Saudita um destino irresistível para marcas e investidores que querem se estabelecer na região. Para aqueles que buscam inovação, exclusividade e um mercado em rápida expansão, o horizonte saudita oferece inúmeras oportunidades, sustentadas por um consumidor sofisticado e exigente. E com o apoio do governo à modernização econômica e empresarial, não há dúvidas de que a Arábia Saudita continuará a ser um ponto estratégico para o crescimento e o investimento global.

Essa combinação de governança corporativa e um mercado de luxo em expansão é o que torna a Arábia Saudita tão atraente para quem quer investir.

*Rafael Albuquerque é advogado, Conselheiro de Administração, sócio da MAP Family Office, sócio do Marins Bertoldi Advogados e colunista da Bússola Exame.

*Beatriz Gerlack é publicitária e fundadora da Bridge+55 – agência especializada em curadoria de lifestyle & marketing de luxo.

