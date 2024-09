Turismo de Luxo no Brasil: associação brasileira identifica tendências

A Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) foi criada em 2008 por um grupo de empresários que sentiu a necessidade de se unir para desenvolver o segmento de turismo de luxo no Brasil. Atuante tanto no mercado nacional quanto internacional, por meio de ações institucionais, comerciais e promocionais, o principal objetivo da BLTA é promover e fortalecer o Brasil como destino turístico para o mercado de luxo mundial. Atualmente, a BLTA conta com 66 associados (59 hotéis e sete operadoras), todos comprometidos em oferecer experiências autênticas, sofisticadas e sustentáveis no país.

Dos 59 hotéis associados, 26 foram eleitos pelo Ranking EXAME Casual como um dos 50 Melhores Hotéis do Brasil

“Levantar dados da situação do turismo no Brasil é sempre um desafio, mas com a participação de nossos membros associados conseguimos fazer um recorte fidedigno do quão é importante o segmento de luxo para impulsionar o turismo internacional e manter o turismo doméstico aquecido, com os nossos viajantes brasileiros descobrindo o nosso país”, afirma a CEO da BLTA, Simone Scorsato.

Tendências do setor

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) São Paulo, a BLTA realiza anualmente uma pesquisa junto aos seus membros para analisar o desempenho do grupo, os comportamentos e as tendências do mercado de turismo de luxo no Brasil. Em 2023, os dados refletem a volta à normalidade do setor de viagens.

O faturamento conjunto dos associados da BLTA foi de R$ 3,12 bilhões, representando um crescimento de 14,05% em relação a 2022. Este percentual está acima da média global do mercado de luxo, que, segundo a empresa de consultoria de gestão Bain & Company, cresce entre 8% e 10%.

No Brasil, há um avanço no aumento do fluxo de turismo internacional – embora ainda não tenha sido atingido o patamar pré-pandemia – e, segundo a associação, os viajantes internacionais começam a redescobrir o Brasil. O volume de turistas internacionais representou 29% da demanda, em comparação com 21% em 2022.

Os hotéis localizados em ambientes naturais e campestres apresentaram taxas de ocupação média anual superiores aos demais segmentos, como praia e urbano. Sustentabilidade continua a ser uma prioridade, com 64% dos hotéis e 80% das operadoras apoiando projetos junto às comunidades locais.

A diária média dos hotéis, que foi de R$ 2.146,33 em 2022, avançou para R$ 2.525,78 em 2023, configurando aumento de 17,67%. Viagem a lazer representou 58% da demanda e 13% foram de viagens a negócios.

Réveillon é o evento que mais atrai hóspedes, seguido por Carnaval, casamento e convenções. Os destinos mais procurados foram Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Manaus, Pantanal e Maranhão.

Promoção da hospitalidade

No final do ano passado, para comemorar seus 15 anos de atuação, a associação lançou o livro Tons do Brasil, título que apresenta os atrativos dos mais diferentes biomas que constituem a diversidade cultural e natural do país, traduzidos por hotéis e operadoras de turismo.

Segundo Simone Scorsato, “nesses 15 anos, desmistificamos o luxo e fortalecemos em seu conceito a excelência da hospitalidade, a inclusão, a valorização e a qualificação das pessoas para um modelo de alto padrão para o turismo brasileiro. Somando experiências, a união das nossas marcas é essencial para criarmos juntos uma referência que inspira, impulsiona e regenera toda a cadeia produtiva do turismo”.

Roberto Klabin e Simone Scorsato: promover e fortalecer o Brasil como destino turístico para o mercado de luxo (Paulo Freitas/Divulgação)

Já no início do ano, foi lançada a Xodó by BLTA, uma nova marca que busca ampliar a promoção do Brasil como referência de excelência na arte de receber.

Segundo o presidente da associação, Roberto Klabin, “A Xodó é uma evolução natural da nossa entidade, pois a BLTA é uma marca já consolidada e muito utilizada no exterior para promover o Brasil. A criação da Xodó surgiu exatamente para a gente explicar melhor o que somos. Lá fora, o trade e as pessoas nos conhecem, mas aqui há uma certa dificuldade de nos entender como marca. Então, a Xodó traz o Brasil para dentro da BLTA e a BLTA para dentro do país de uma forma mais simples de explicar e de um jeito muito gostoso.”

Para Scorsato, “a criação da Xodó representa a premissa de compreender a constante transformação e evolução do mercado de turismo diante de um momento de maior consciência e necessidade de regeneração do conceito de luxo e de um Brasil plural. A autenticidade e a excelência brasileiras sempre foram nossa aura e levamos isso ao mercado internacional com responsabilidade e propriedade, enaltecendo o valor da nossa hospitalidade.”