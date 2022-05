Campanha da Granito com Rafael Cortez comemora vendas como gol

A Granito, empresa brasileira de meios de pagamento, estreia uma nova campanha estrelada pelo comediante Rafael Cortez, que mostra as vendas realizadas por meio das maquininhas de pagamento sendo comemoradas como se fossem um gol. Assim, a marca apresenta o ato de vender em uma analogia com o futebol, indicando que, para o pequeno e médio empreendedor, cada venda, por menor que seja, sempre é uma grande vitória.

O filme será veiculado principalmente na televisão aberta.

Segundo Rodrigo Teixeira, CEO da Granito, o objetivo da campanha é conectar o empreendedor com a marca. “Queremos reforçar que a Granito celebra cada conquista do estabelecimento. Além disso, como parceiros comerciais, nossas soluções visam facilitar o dia a dia do empresário oferecendo o que ele precisa – pagamentos via QR Code, PIX, débito, crédito, acesso a um consultor especialista, atendimento humanizado, entre outros recursos que facilitam sua rotina. Assim, o comerciante tem tempo para focar no que realmente importa: o crescimento de sua empresa."

Para Renato Pereira, Chief Creative Officer da REF+, a campanha se conecta diretamente com o pequeno e médio empreendedor. “Esse é o grande diferencial da Granito – uma linguagem simples e direta que consegue gerar identificação com o target, somada ao novo slogan e posicionamento: Granito, é mais grana para o negócio”, diz.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também