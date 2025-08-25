Pé-de-Meia: pagamento da 6ª parcela do Pé-de-Meia começa nesta segunda-feira, 25 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15h38.
Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 15h59.
O pagamento da sexta parcela do Incentivo-Frequência do Programa Pé-de-Meia começou nesta segunda-feira, 25, e seguirá até 1º de setembro. A estimativa do governo federal é beneficiar cerca de 3,4 milhões de estudantes do ensino médio da rede pública.
O valor de R$ 200 é liberado apenas para alunos com frequência escolar mínima de 80%, conforme dados da Caixa. Os pagamentos são feitos por meio de conta Poupança CAIXA Tem, aberta automaticamente em nome do estudante e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.Para menores de idade, é necessária a autorização do responsável legal; alunos com 18 anos ou mais têm acesso direto ao valor.
O cronograma de pagamentos é escalonado conforme o mês de nascimento do estudante. Alunos nascidos em janeiro e fevereiro recebem no dia 25 de agosto; os nascidos em novembro e dezembro, no dia 1º de setembro.
O benefício será suspenso caso o estudante não atinja a frequência mínima exigida no mês, mesmo que esteja cadastrado no programa.
Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e manter a assiduidade mínima de 80%.
Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também são contemplados com o Incentivo Conclusão, pago após validação da conclusão do ensino médio pelo MEC.
Criado pela Lei nº 14.818/2024, o Programa Pé-de-Meia busca estimular a permanência na escola por meio de incentivos financeiros. Além dos R$ 200 mensais, está previsto um depósito de R$ 1 mil ao final de cada ano letivo concluído com aprovação.
A movimentação financeira é feita pelo aplicativo Caixa Tem, enquanto informações sobre regras e acompanhamento dos pagamentos estão disponíveis no app Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.
|Mês de nascimento
|Dia de pagamento
|Janeiro e fevereiro
|25 de agosto
|Março e abril
|26 de agosto
|Maio e junho
|27 de agosto
|Julho e agosto
|28 de agosto
|Setembro e outubro
|29 de agosto
|Novembro e dezembro
|1º de setembro