Pesquisa aponta para alta nos gastos com comida fora de casa, registrando R$ 61 bi no foodservice

O dono de restaurante ou qualquer outro estabelecimento dentro da categoria “foodservice” precisa saber: o brasileiro está gastando mais com comida fora de casa — 3% a mais do que em 2023, para ser mais exato.

Segundo dados do Instituto Foodservice Brasil (IFB) referentes ao segundo trimestre deste ano, a população gastou cerca de R$ 61,4 bilhões comendo fora de casa – ou pedindo delivery.

3% pode parecer pouco, mas o montante registrado é recorde do setor, sendo o valor mais alto já registrado pela pesquisa – chamada CREST (Consumer Eating Share Trends) e que já é realizada pela IFB há nove anos.

Isso significa que o vento está a favor do foodservice?

Não exatamente. Os dados do CREST apontam para melhorias em áreas específicas, mas os donos de restaurantes ainda precisam ficar atentos.

Pontos positivos:

O ticket médio mostrou incremento de 4%

ticket médio Vendas nominais apresentaram um crescimento robusto de 15,7%

Na análise de mesmas lojas, esse índice foi de 12%

As transações totais aumentaram 10,3%.

Pontos de atenção:

O tráfego de visitas totalizou 3,1 bilhões, uma queda de 1%

A aceitação das marmitas congeladas segue crescente, competindo diretamente com o setor.

O que é preciso para manter o avanço do foodservice no segundo semestre de 2024?

Para os donos de restaurantes e outros estabelecimentos no foodservice – serviços de alimentação – a análise de comportamento do consumidor brasileiro pode basear uma boa estratégia para o restante de 2024.:

As classes sociais revelaram dinâmicas distintas, com crescimento do consumo nas classes A e C, e redução na classe B

O Nordeste e o Sudeste representaram quase 70% do tráfego total do setor

Sexta-feira e sábado continuam se destacando, enquanto a segunda-feira apresentou forte declínio no tráfego

Houve variações nos períodos do dia, com crescimento pela manhã e durante o almoço, mas redução à tarde e à noite

Segundo a IFB, os canais de venda se mantiveram estáveis, apesar de nova queda no delivery.

E quais os segmentos que estão se saindo melhor?

80% do aumento de gastos entre o primeiro e o segundo trimestre de 2024 veio de quatro segmentos principais:

Fine dining

Lanchonetes

Supermercados/hipermercados

Redes de não empratados.

“Apesar do resultado histórico, os desafios no tráfego permanecem, especialmente no segmento de fast food, no qual as lanchonetes se destacaram positivamente. No entanto, o full service mostrou estabilidade, e o segmento de conveniência teve uma boa performance”, conclui Ingrid Devisate, vice-presidente executiva do IFB.

