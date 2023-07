Coca-Cola FEMSA Brasil leva o programa Empreenda como uma Mulher a SP

A Coca-Cola FEMSA Brasil abriu 4.000 vagas gratuitas em São Paulo para a nova fase do programa Empreenda como uma Mulher. A iniciativa de impacto social, realizada em parceria com a Coca-Cola Brasil e o Sebrae, tem como objetivo oferecer capacitação, apoio e inspiração para acelerar os negócios de mulheres empreendedoras por meio de aprendizado e outros benefícios, como equipamentos e acesso ao crédito.

“Um dos compromissos da Coca-Cola FEMSA Brasil é o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atuamos. Nosso objetivo com o ‘Empreenda como uma Mulher’ é contribuir para esse desenvolvimento por meio do fomento ao empreendedorismo e da promoção da equidade de gênero”, diz Camila Amaral, vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

As 4.000 vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo (2.112), Jundiaí (600), Mogi das Cruzes (500), Bauru (400) e Marília (400). A parceria com o Sebrae Delas, iniciativa de fomento ao empreendedorismo feminino, viabiliza 20 horas de aulas teóricas e práticas com conteúdo sobre estratégias de liderança e gestão, autoconhecimento, aspectos comportamentais, além de uma análise individual do negócio para avaliar aspectos de maturidade, pontos fortes e deficiências, governança e impacto na sociedade.

"Com conhecimento e capacitação, a mulher vai estar ainda mais segura para tomar decisões acertadas no comando do negócio. O ‘Empreenda como uma Mulher’ começa com aulas sobre inteligência emocional e atitudes, ensinamentos fundamentais para despertar o autoconhecimento e, depois, segue com cursos para a organização e crescimento da empresa", diz Verônica Lima, gestora estadual de Empreendedorismo Feminino do Sebrae SP.

Edição no Sul resultou em conquistas para as participantes

Alguns números da primeira fase do “Empreenda como uma Mulher” na Região Sul mostram que, no Rio Grande do Sul, o índice de empreendedoras participantes com negócios formalizados passou de 48% para 63% após o programa. No Paraná, 92% das inscritas consideraram os aprendizados com o programa muito relevantes para seus negócios. O número total de vagas oferecidas chegou a 1.000.

“‘Foi uma experiência muito positiva, que agregou bastante no momento em que eu precisava dar uma guinada depois de quatro anos e meio empreendendo. O curso fez com que eu repensasse algumas coisas e me dedicasse a fazer meu negócio crescer novamente. O programa como um todo me colocou em movimento como empreendedora”, declara Mylena Borzatto, empreendedora à frente da Mbô Papelaria Criativa que participou da primeira fase em Maringá (PR), em 2022.

