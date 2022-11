Startup de liderança feminina oferece mentorias em programa gratuito de capacitação

A B2Mamy, empresa de tecnologia voltada para iniciativas sociais, lança a 60ª edição do programa Start, em parceria com as empresas Litet e Sproutfi, no dia 28 de outubro, na Casa B2Mamy. A iniciativa tem como objetivo promover um programa gratuito de capacitação de empreendedorismo para mães e líderes mulheres com palestras e mentorias.

Esta edição do evento contará com 3 mil mentoradas, e será voltada para negócios liderados por mulheres em fase operacional, ou seja, negócios que tem como base a tecnologia e estão em fase inicial de desenvolvimento mas que já tenham passado pelo MVP, produto mínimo viável, método de empreendedorismo com várias etapas de para viabilizar um negócio.

As três empresas parceiras irão selecionar 30 startups para uma visitação na Casa B2Mamy com conteúdos, aulas e palestras com mentores no ramo de desenvolvimento de negócios. "Faremos uma edição especial, com convidados especiais e mentores de alto impacto que vão ajudar negócios em fase operacional a buscar resultados tangíveis, escalar e chegar em outro patamar”, explica Dani Junco, CEO e fundadora da B2Mamy.

As selecionadas também terão a oportunidade de se conectar com 300 startups aceleradas no programa e mais de 50 mil integrantes da comunidade B2Mamy pela plataforma da empresa. Além disso, as 6 startups de maior destaque terão a chance de apresentar seu pitch de vendas para uma banca avaliadora e mais de 500 pessoas influentes.

Já para Tiago Barra, diretor de marketing e growth da Sproutfi, as iniciativas da B2Mamy viabilizam a liberdade econômica de mulheres e mães. “Sabemos que no Brasil temos menos de 30% de mulheres investindo na bolsa e apesar de entender que a liberdade econômica passa pelo hábito de investir, precisamos assegurar que as mulheres estão gerando renda para ela e suas famílias. A jornada é longa e estamos juntos para fazer isso acontecer”, conclui Barra.

