Catadoras impulsionam logística reversa de materiais recicláveis

O mês das mulheres também abriga o Dia Internacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, comemorado na última quarta-feira, dia 1º. A coincidência faz sentido. Seguindo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), as mulheres representam 70% dos 800 mil profissionais em atividade no Brasil.

Uma delas é Érica da Silva, de 47 anos, que trabalha na logística da YouGreen, empresa que apoia cooperativas de catadores em todo o país. “Sou orgulhosa pela minha profissão. O descarte dos resíduos pode ser reaproveitado de diferentes formas, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente.”

Reconhecendo o importante trabalho destas profissionais, a ExxonMobil, empresa global de energia, recentemente aportou R$ 340 mil para implantar o modelo da YouGreen na Eco Cooperativa, em Manaus. Com ajuda financeira da petroleira, a cooperativa já começou a adquirir a infraestrutura e maquinário e espera-se reciclar 100 toneladas coletadas até o fim do ano para acelerar a recuperação do plástico coletado na capital.

Panorama de reciclagem no Brasil

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2022 publicado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a população brasileira gerou 81.8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), o que equivale a cerca de 381 kg de resíduos por habitante no ano.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Investidores experientes começam a focar em startups de impacto verde

4 tendências de consumo consciente para 2023

ESG: Adeus, aterros, rios e oceano. Lugar de garrafa PET é a reciclagem