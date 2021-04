Bússola LIVE – Movimento “Panela Cheia”: todos contra a fome

A crise sanitária provocada pela Covid-19, que sobrecarrega o sistema de saúde e já tirou a vida de mais de 350 mil brasileiros, tem agravado os problemas econômicos e sociais no país, principalmente entre a população mais vulnerável. E um dos efeitos mais danosos da pandemia é a fome, que atingiu 19 milhões de pessoas no Brasil em 2020 - o maior número em 17 anos e quase o dobro do registrado em 2018.

Os dados são de um levantamento da Rede Penssan, que reúne pesquisadores e professores sobre o tema. O estudo revela ainda que, no ano passado, quase 117 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, mais da metade da população brasileira experimentou a sensação de não ter garantia de comida na mesa.

A situação de quem vive em comunidades é ainda pior. Pesquisa do Data Favela mostra que 68% dos moradores tiveram piora em sua alimentação em 2021. Nesses locais, a média de refeições diárias não chega a duas.

Para enfrentar essa situação alarmante a que milhões de brasileiros estão submetidos, as organizações que mais conhecem a realidade das comunidades vulneráveis no país se uniram em uma campanha nacional contra a fome. Central Única das Favelas (CUFA), Gerando Falcões e Frente Nacional Antirracista, com apoio do UniãoSP e cooperação da UNESCO, lançaram o movimento “Panela Cheia”, para arrecadar recursos para a distribuição de 2 milhões de cestas básicas em todo o país.

A iniciativa aposta na mobilização de toda a sociedade, que tem se revelado mais generosa desde a chegada do novo coronavírus. Segundo o Instituto Locomotiva, mais de 86 milhões de brasileiros receberam algum tipo de doação na pandemia, e 60% dos que receberam ajuda também doaram. A solidariedade – de indivíduos, empresas e organizações – faz a diferença na vida de quem mais precisa, e ela nunca foi tão urgente e necessária.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 14 de abril, às 12h, vai reunir lideranças do movimento “Panela Cheia” para explicar como cada um pode ajudar na luta contra a fome no Brasil. Participarão do evento: Preto Zezé, da Central Única das Favelas (CUFA); Edu Lyra, da Gerando Falcões; Silvio Almeida, da Frente Nacional Antirracista; Ana Maria Diniz, da Península Participações e UniãoSP; e Marlova Noleto, da UNESCO . A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

