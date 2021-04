Bússola LIVE: Diversidade nas empresas: a importância de ações afirmativas

Se o mundo corporativo felizmente começou a discutir de forma mais intensa nos últimos anos os temas da inclusão e da diversidade, as empresas ainda estão longe de ter representada nas suas equipes a pluralidade da sociedade brasileira. Números do IBGE mostram que, enquanto as pessoas negras representam 56% da população do país, menos de 30% dos cargos de lideranças das companhias são ocupados por elas.

Nas grandes corporações, o retrato é mais desigual. Pesquisa do Instituto Ethos com as 500 maiores empresas do Brasil revela que os executivos negros estão à frente de menos de 5% das posições de chefia. A situação das mulheres negras é ainda pior: ocupam 0,4% dos cargos gerenciais dessas companhias.

O combate ao racismo estrutural no mercado de trabalho passa por ações afirmativas que ajudem a corrigir desigualdades e a inserir profissionalmente grupos em situação de desvantagem, que são vítimas de discriminação há gerações.

Para a inclusão ser efetiva e verdadeira, não basta garantir que gente de todos os perfis entre nas empresas. É preciso pensar essa proporcionalidade em todos os níveis hierárquicos, principalmente nos mais altos. Daí a importância de iniciativas como a da Bayer e a do Magazine Luiza, que lançaram programas de trainee exclusivos para profissionais negros.

Mais equidade no ambiente corporativo significa também mais vantagem competitiva. Empresas com um quadro diverso de funcionários – que têm diferentes origens, experiências e histórias de vida – são mais inovadoras e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 7 de abril, às 12h30, lideranças negras vão debater os avanços e os desafios na busca por mais inclusão no mercado de trabalho, quase onze anos depois da entrada em vigor do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Participarão do evento: Maurício Rodrigues, vice-presidente de Finanças da Bayer Crop Science para a América Latina; Cristina Pinho, diretora-executiva Corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); e Leizer Vaz Pereira, fundador e CEO da Empodera. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, e Camila Costa, analista da FSB Comunicação.

