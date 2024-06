Bússola e Cia: uso da IA em fraude cresce no país

A crescente sofisticação das fraudes digitais no Brasil, impulsionadas pela inteligência artificial (IA), está atingindo patamares elevados no país.

Entre março e maio deste ano, a BrandMonitor rastreou 628 marcas no país, identificando que 529 sofreram ataques de domínios suspeitos, com 405 casos de sites falsos aplicando golpes.

A IA tem sido usada para criar mensagens de voz perfeitas de celebridades pedindo ajuda financeira, sites falsos de lojas renomadas e outras táticas enganosas.

Segundo a TransUnion, as tentativas de fraude digital aumentaram 80% globalmente desde 2019, sendo que no Brasil, só no primeiro semestre de 2024, houve 800 mil tentativas de golpes.

Abrasce

A Associação Brasileira de Shopping Centers promove, de 26 a 28 de junho, os três principais eventos do setor: o 18º Congresso Internacional de Shopping Centers, a Exposhopping (a maior feira de negócios do segmento) e o Prêmio Abrasce, reconhecido como o Oscar do segmento.

As atividades acontecerão simultaneamente no Expo Center Norte , em São Paulo.

O destaque deste ano é a parceria com duas importantes entidades: a Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (Clicc) e, pela segunda vez, com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), que realiza, no mesmo local, a ABF Franchising Expo, a maior feira de franquias do mundo, e a ABF Franchising Week.

Nano

A NanoCapital prevê levantar, neste ano, cerca de R$ 50 milhões em até 10 negócios.

O montante já captado até maio soma R$ 4,1 milhões.

A plataforma de investimentos coletivos conecta investidores de alta renda que desejam diversificar o portfólio às oportunidades de aportes coletivos em negócios com potencial real de expansão e retorno.

O ticket médio para integrar o crowdfunding é de R$ 55 mil.

Hoje, os principais veículos de investimento são notas comerciais e equity.

Satisfação

A fintech de recebimentos Efí Bank registrou aumento de 429% na satisfação de seus clientes após adotar o canal de interação Discord.

Com mais de 480 mil clientes, fechou 2023 com faturamento de R$ 204 milhões, crescimento de 17% em relação ao ano anterior.

Em 2024, a meta é aumentar o faturamento em 20%.

Prêmio

A Eneva recebeu o prêmio de melhor "Campanha de Responsabilidade Corporativa do Ano" da Association of International Energy Negotiators (Associação Internacional de Negociadores de Energia – AIEN) na última quarta-feira, 12/6, em Bangkok, na Tailândia, com o projeto Polo Agrícola HortCanaã, situado no reassentamento da Vila Nova Canaã, no Maranhão.

O projeto foi criado para promover a sustentabilidade financeira da comunidade local, gerar emprego e renda, e desenvolver a autonomia através da produção agrícola.

BNY Mellon

Na última semana, o BNY anunciou a sua mudança de marca: mais simplificada, com o objetivo de gerar familiaridade com funcionários e clientes.

O nome legal da Companhia "The Bank of New York Mellon Corporation" permanece, e a nova identidade e logomarca do BNY seguem em fase de implantação em escala global.

Borracha, pneu e etc.

Entre os dias 26 e 28 de junho, acontecem em São Paulo as edições 2024 da EXPOBOR e PNEUSHOW, no Expo Center Norte.

Serão apresentadas as mais recentes inovações e tendências do ecossistema da borracha, pneus e componentes dos mais variados segmentos.

A EXPOBOR é o maior evento de tecnologia da borracha na América Latina, enquanto a PNEUSHOW é o único evento com foco exclusivo em reforma de pneus em todo o mundo.

São mais de 100 expositores de setores.

A expectativa é receber 86 mil visitantes.

Fidelizando

Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização apontaram que 85,2% das pessoas preferem marcas que oferecem programas de fidelidade.

A Amara NZero Brasil firmou parceria com a BonifiQ para seguir essa tendência. No primeiro trimestre deste ano, foram gerados cerca de 800 mil pontos na plataforma, dos quais 50% já foram utilizados, resultando em um aumento significativo nas vendas.

programa de fidelidade representa 30% do faturamento mensal da empresa.

Sustentável

O relatório de sustentabilidade de 2023 da Bem Brasil apontou crescimento do market share para 53% do mercado e o recorde de produção de matéria-prima (batata in natura), 860 mil toneladas.

O faturamento cresceu 35% em comparação a 2022.

A venda de produtos teve a abertura de novos mercados: Vietnã, Malásia, México e Chile.

A companhia zerou as emissões do Escopo 2 ao adquirir o Certificado REC.

Fábrica Melhorada

A Melhoramentos anunciou a construção de uma fábrica de embalagens inovadoras feitas de fibra de celulose. Com investimento inicial de R$ 40 milhões, apoiado pela FINEP, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a nova unidade está localizada em Camanducaia, Sul de Minas Gerais.

A nova fábrica produzirá embalagens 100% compostáveis, feitas de matéria-prima renovável que se decompõem naturalmente em até 75 dias.

Meta

A Wayra Brasil está investindo na Fiibo, multiplataforma de saúde e bem-estar.

A startup, que teve crescimento de mais de 1000% no valor total transacionado em sua plataforma de 2022 para 2023, utilizará os recursos para avançar em tecnologia e expandir grandes canais de venda.

A meta é aumentar o TTB (Total Transacionado Bruto) anual de R$ 103 milhões em 2023 para R$ 1 bilhão até 2025.

A healthtech, que tem como foco democratizar o acesso à saúde corporativa, lançará ainda este ano o conceito de “vale-saúde” em seu marketplace.

Projeto

A ViaDropz projeta faturar R$ 4 milhões no seu primeiro ano, com a expectativa de alcançar R$ 50 milhões nos próximos cinco anos. O objetivo é atrair micro e pequenos empreendedores digitais, num modelo de negócio acessível no segmento de dropshipping.

Recuperação

O grupo formado por RW Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda., SRFB Participações S/A e W Pesquisa, Tecnologia e Indústria de Alimentos Ltda. entrou em recuperação judicial.

As empresas apresentaram passivo superior a R$ 30 milhões. Entre os principais credores estão Itaú, Safra, Banco do Brasil, Santander, Red Asset e Sofisa. O processo é coordenado pela Quist Investimentos e Silveiro Advogados.

TV corporativa

Líder em TV corporativa no Brasil, a Progic teve um crescimento de 86% nos últimos 2 anos e já conta com mais de 650 clientes, entre eles a Michelin, HDI Seguros, Renault, Danone e o São Paulo.

Engage

Nos próximos dias 11 e 12 de julho, será realizada a 2ª edição do Engage.

A expectativa é reunir cerca de 1.200 profissionais no ProMagno Centro de Eventos, em São Paulo (SP).

No cenário de vendas, os debates incluem a aplicação de inteligência artificial nos negócios, a importância de identificar os segmentos mais estratégicos para investimento e gestão do time comercial. Entre os destaques, está a participação de Jake Dunlap, CEO e fundador da Skaled e único do cargo a figurar na lista do LinkedIn Top Voice na área de vendas.

Esforço

Pesquisa nacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que a maioria das indústrias brasileiras adota medidas sustentáveis, como reduzir o consumo de energia (86%) e a otimização do uso de água (83%).

O Grupo Açotubo acompanhou a onda e estipulou metas de redução de consumo de energia elétrica e de consumo de água em 10%.

Especialista

A Provatis Academy espera faturar R$ 350 mil neste ano, acelerando o processo de publicação de artigos científicos.

O trabalho consiste na tradução, revisão e edição dos conteúdos por meio de metodologia própria, profissionais especializados e auxílio de tecnologias modernas.

Novo nome

O executivo José Fonseca é o novo diretor de tecnologia da Magis5, após passagens pelo UOL, Elo7 e Loft. Com mais de 17 anos de experiência, ele chega para liderar a equipe e promover melhorias na empresa, que atua com grandes players do e-commerce como Amazon e Magalu.

