Confira um guia turístico para comemorar com São Paulo hoje

A maior metrópole brasileira comemora 469 anos nesta quarta-feira, 25/01. Fundada em 1554, São Paulo é conhecida por qualidades como inovadora, singular, alternativa e diversa. E para ajudar os paulistanos a comemorar esse feriado de aniversário em grande estilo, a travel tech e a Bússola produziram um guia turístico com uma programação pensada de acordo com o que indicam os astros.

A cidade de São Paulo se destaca entre os turistas brasileiros, mas os próprios paulistanos também estão sempre buscando o que a capital pode proporcionar em termos de histórias para viver. Em São Paulo, escolher onde morar não se limita apenas à questão do conforto, mas vai ao encontro de vivência que seja, no mínimo, distinta das demais. Veja abaixo algumas sugestões para conhecer essa metrópole que acolhe todo mundo.

Parques

A cidade sempre em construção, apesar de conhecida como selva de pedra, garante alguns parques para uma fuga temporária do seu caos. O mais famoso, o Parque Ibirapuera, com 1,58km², além de impressionar pelo paisagismo, conta com arena de eventos, auditório, ginásio e planetário. Estão nele também o Museu Afrobrasileiro Emanoel Araújo, o Pavilhão Japonês e outras instituições educacionais e culturais. Em um só lugar, viva a cidade sob uma variedade de perspectivas.

O Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, é outra opção de passeio ao ar livre que promove muito mais que contato com a natureza. Um orquidário com mais de 16 mil vasos de variações da flor e uma biblioteca com cerca de 4000 m² são apenas alguns dos serviços oferecidos pelo local, que também aluga bicicletas.

Na Avenida Paulista, o Parque Trianon está no coração de São Paulo, ajuda com um pausa na rotina corrida dopaulistano. Já o Jardim Botânico, na zona sul, foi criado com o objetivo de conservar a flora local, sendo um destino interessante do ecoturismo. Para fugir da cidade sem precisar ir muito longe, o Parque Estadual da Cantareira oferece quase 8000 hectares de Mata Atlântica e inclui área para piquenique, visitas monitoradas e trilhas de 700 m a 9500 m. O parque foi tombado pela Unesco como área natural de preservação da biodiversidade, reunindo espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção.

Crianças

No Vale do Anhangabaú, o público infantil vai encontrar atividades recreativas voltadas especialmente para eles na Praça das Artes. O circo encanta com palhaços, pernaltas e banda, somado a isso, o espaço apresenta ainda teatro e pintura.

Culinária

No Mercado Municipal, é possível comer desde pão com mortadela até experimentar ingredientes nada típicos do país, como frutas e pratos exóticos. Já no bairro da Liberdade, que concentra o comércio asiático, desfruta-se da autêntica comida japonesa, chinesa, coreana, tailandesa e muito mais.

Cultura

Há também opções para aqueles que querem consumir a agenda cultural repleta de eventos e atrações como museus, galerias, shows e construções arquitetônicas históricas. Acomodando mais de 200 mil itens em seu acervo próprio, o Museu da Imagem e do Som traz exposições imersivas e interativas, além de visuais, sendo um dos centros culturais mais movimentados da cidade. No Jardim da Luz, a Pinacoteca se destaca por seu papel em salvaguardar a arte brasileira, especialmente a pintura dos séculos 19 e 20.

Unindo arte e gastronomia, instituições como o MASP, Sesc Avenida Paulista e a Japan House, além de realizar exposições e mostras, abrigam restaurantes e cafés que propõem uma experiência sensorial à parte. Vale ainda fazer um tour pelos edifícios do SESC Pompéia, 24 de Maio e Paulista, construídos por renomados arquitetos brasileiros, como Lina Bo Bardi, Königsberger Vannuchi, Paulo Mendes da Rocha e MMBB Arquitetos.

Com ares da arquitetura clássica britânica, a Estação da Luz é também a sede do Museu da Língua Portuguesa, reaberto ao público no ano passado, após o incêndio de 2015. Por meio de instalações lúdicas, o museu explora a história da língua portuguesa além do Brasil e sua importância na construção da nossa identidade cultural em sua principal exposição.

Já o Museu Brasileiro de Escultura se dedica exclusivamente a essa forma artística em relevo, trabalhada a partir de técnicas e materiais diversos. No MUBE, localizado no Jardim Europa, a exposição começa do lado de fora do prédio com obras do designer mineiro Amilcar de Castro. Esse é um dos museus na cidade com acesso gratuito para todos os públicos.

O circuito artístico não está restrito apenas a espaços confinados. Pelas ruas do centro, avista-se sem muito esforço grandes murais grafitados. No bairro da Vila Madalena, vielas e travessas coloridas pelas tintas em spray decoram o Beco do Batman, um dos principais pontos turísticos voltados para arte urbana na cidade.

Se a pedida para o feriado é pegar um filminho, mas fugir dos blockbusters, visite a Cinesala, em Pinheiros, ou a Reserva Cultural, na Bela Vista. Ambos são alguns dos poucos cinemas de rua que ainda resistem ao tempo na cidade.

Festa

Com o tema "São Paulo, o mundo se encontra aqui", a festa de aniversário da cidade realiza eventos ao longo da semana. No feriado, a festa acontece no Vale do Anhangabaú, com shows de representantes de todas as regiões do país a partir das 12h. Se apresentam artistas como Almir Sater, Fresno, Dona Onete, Belo, João Gomes e mais. No CCSP, a atração musical na mesma data será Nando Reis, acompanhado de seu filho Sebastião Reis. Um lineup de rappers e MCs, como Monna Brutal e Brisa Flow, se apresenta na Casa de Cultura Hip Hop Leste a partir das 13h. No Centro Cultural Tendal da Lapa, o show de Di Ferrero começa às 17h.

À todo o vapor, o Pré-Carnaval paulistano terá ensaios dos blocos Afro Ilú Obá de Min, Pagu, Besta És Tu e Cortejo da Charanga do França neste feriado.

A Rua Augusta e seu entorno concentram várias opções de lojas, bares, lanchonetes e baladas para os jovens que procuram se divertir na noite paulistana.

Se destacam ainda o espaço multicultural Fábrica Augusta e as casas noturnas Blitz Haus, Beco 203 e Selva Club. Na Vila Buarque, a boate Tokyo e o Caracol Bar são os preferidos do público alternativo. Bairros como a badalada Vila Madalena e o tradicional Itaim Bibi também reúnem bares e restaurantes para todos os gostos. A Rua dos Pinheiros conta com uma variedade de opções gastronômicas para o dia e para a noite. Rooftops como os dos bares Balsa e Seen fazem ainda mais sucesso no verão, quando todos buscam uma brisa ao ar livre.

