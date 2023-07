Bússola Cultural: semana destaca cursos gratuitos e oficinas de férias

Dança gratuita

A São Paulo Escola de Dança, Centro de Formação em Artes Coreográficas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre Processo Seletivo para novas turmas de seus Cursos Regulares e Cursos Livres. As inscrições vão até o dia 12 de julho, sem custo, de forma on-line pelo site

São quatro opções de Cursos Livres – para pessoas acima de 13 anos -, sendo Dança Contemporânea, Dança Clássica, Danças Urbanas e Dança de Salão. Já nos Cursos Regulares para pessoas acima de 16 anos, há sete opções, sendo Dança e Performance, Técnicas da Dança, Produção e Gestão Cultural, Multimídias para Dança, Figurino da Dança, Dramaturgia da Dança e Teatro Musical. Com o intuito de estimular a formação e a permanência dos estudantes, oferecerá no segundo semestre de 2023 até 75 bolsas de estudo no valor de R$ 2.860,00 às pessoas aprovadas, que poderão pleitear o benefício em um processo seletivo específico.

Inscrições até 12/7, início das aulas: agosto/2023, R. Mauá, 51, 3º andar, Luz, São Paulo, SP, edital dos cursos regulares; Edital dos cursos livres

“Essa Nossa Canção”

O Museu da Língua Portuguesa inaugura a exposição “Essa Nossa Canção” em 14 de julho, no mês de aniversário de reabertura. A nova mostra temporária falará sobre a riqueza e a diversidade de nosso idioma na canção popular brasileira, que estará representada por diversos ritmos, do rock ao samba, do funk ao axé, do sertanejo à bossa nova.

A curadoria é de Carlos Nader e Hermano Vianna, com consultoria especial de José Miguel Wisnik e coordenação-geral de Isa Grinspum Ferraz.

A partir de 14 de julho, de terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis para crianças até 7 anos, grátis aos sábados, Acesso pelo Portão A, Venda de ingressos na bilheteria e pela internet, Praça da Luz, s/n, Luz, São Paulo

Big Band do Guri de São Carlos

A Big Band do Guri de São Carlos apresenta o concerto ‘90 anos de Quincy Jones e Erlon Chaves’ na cidade de Jaú, dentro da temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais. O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura.

Sob a regência de Rodrigo Murer Tinta, com Paulo Malheiros no trombone, o grupo toca no dia 08 de julho, às 11h, no Festival de Inverno de Jaú. Todas as apresentações do Guri são gratuitas.

O programa ‘90 anos de Quincy Jones e Erlon Chaves’ inclui três obras do produtor musical Quincy Jones: The Pawnbroker, A Cor Púrpura e Soul Bossa Nova. E Sheik de Agadir, de Erlon Chaves. Além de Travessia, de Milton Nascimento; Moanin’, de Bobby Timmons; Fly Me To The Moon, de Bart Howard; Don't Stop 'Til You Get Enough, de Michael Jackson; e Velas, de Ivan Lins.

8 de julho, às 11h, Festival de Inverno de Jaú, Praça da República - Maj. Prado- Jaú/ (SP), gratuito, Temporada 2023 dos Grupos Musicais , Programação completa no site e no APP

Orquestra Sinfônica do Guri de Presidente Prudente

A Orquestra Sinfônica do Guri de Presidente Prudente se apresenta mais uma vez na temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais com dois concertos, em diferentes cidades. O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Todas as atividades são gratuitas.

Sob a regência de Diego Guzmán, o grupo faz um concerto no dia 14 de julho, às 19h30, no Teatro Paulo Roberto Lisboa, em Presidente Prudente/SP; e outro no dia 15 de julho, às 17h, no Teatro Ouro Verde, em Londrina/PR. Ambas as apresentações serão gratuitas.

No repertório desta programação estão as obras Preludio al “Te Deum”, de Marc-Antoine Charpentier; Suíte Reisado do Pastoreio, de Oscar Lorenzo Fernández; Danzón nº2 e Conga del Fuego Nuevo, de Arturo Márquez; Malambo - da Suíte “Estancia”, de Alberto Ginastera; Venezuela, dos compositores Herrero e Armenteros; Radetzky March, de Johann Strauss; e Sarabande, de Georg Friedrich Handel.

Orquestra Sinfônica do Guri de Presidente Prudente, 14 de julho, às 19h30, Teatro Paulo Roberto Lisboa, Rua Quintino Bocaiúva, 749, Vila Marcondes - Presidente Prudente/SP; 15 de julho, sábado, às 17h, Teatro Ouro Verde, Rua Maranhão, 85, Centro - Londrina/PR, gratuito, Temporada 2023 dos Grupos Musicais - Programação completa no site e no APP

Celebração à mulher negra

A agenda de julho da Fábrica de Cultura Iguape terá atividades para todos os gostos, com festival dedicado a celebrar a potência da mulher negra e diversas oficinas para divertir crianças e adolescentes durante as férias.

O público poderá aproveitar a agenda de férias da Fábrica de Cultura Iguape que terá início no dia 11, terça-feira. As Oficinas de Férias são atividades diárias e abertas para todos, sem a necessidade de inscrição. Entre os destaques estão a Oficina de Construção de Brinquedos de Reuso, Oficina Dia de Modelo; Oficina de Construção de Instrumentos de Percussão; e a Oficina de Cosplay: crie a sua fantasia. Consulte a programação completa.

E ainda, ao longo do mês, o público poderá se inscrever nos cursos gratuitos que exploram diversas linguagens artísticas, culturais e tecnológicas, voltados para crianças, jovens e adultos, ofertados pela Fábrica de Cultura Iguape. No total, são mais de 400 vagas disponibilizadas para as formações do 2º semestre.

Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Festival Santos Café

O Museu do Café (MC) oferecerá uma programação especial, entre 7 e 9 de julho, como parte do Festival Santos Café, tradicional evento do calendário santista, que reúne, há oito edições, profissionais da área e público em geral em torno de atividades que ressaltam a bebida e a cultura cafeeira propondo experiências diversas.

No dia 7, o MC receberá a cerimônia de abertura, a partir das 19h, quando também acontecerá a inauguração da exposição temporária Porto do Café, apresentando a ótica de diferentes fotógrafos, como Militão Augusto de Azevedo, Marc Ferrez e José Dias Herrera, e de outros profissionais que transitam entre o artístico e o registro, retratando um período de quase 100 anos em que o grão era o coração do porto. Na ocasião, o público poderá visitar a instituição até as 21h, e a bilheteria encerrará às 20h.

Já nos dias 8 e 9, o público infantil poderá se divertir no Espaço Café com Leite, das 11h às 17h, que contará com cama elástica, cantinho para leitura, brinquedos e jogos educativos, além do Cafezalzinho, uma minifazendinha na qual os pequenos poderão conhecer todas as etapas da produção do café, como o cultivo, a colheita e a separação. Confira a programação completa no site Museu do Café.

07/07 - 19h abertura da exposição temporária Porto do Café, Visitação noturna até as 21h, com entrada gratuita e encerramento da bilheteria às 20h; 08.07 – Das 11h às 17h, Espaço Café com Leite, entrada gratuita, respeitando a capacidade do espaço (50 pessoas); Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP, de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h); R$ 10 e R$ 5 meia-entrada, grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos, mais informações Museu do Café

Cursos gratuitos

As Fábricas de Cultura da Zona Leste, São Bernardo do Campo e Santos estão com matrículas abertas para os cursos do 2º semestre de 2023. Todos os cursos são gratuitos e oferecidos para crianças a partir de 08 anos, jovens e adultos. Para realizar o processo de matrícula o candidato deve seguir as orientações conforme território das Fábricas.

Nas unidades da Zona Leste e Santos: o interessado deve comparecer na unidade desejada, a partir do dia 04/07/2023, munido de documento com foto e comprovante de residência. Menores de 14 anos devem estar acompanhados por um responsável. A distribuição das senhas inicia às 9h.

Na Unidade São Bernardo do Campo: o interessado deve fazer entre os dias 04/07/2023 à 09/07/2023 a pré inscrição ONLINE que será divulgado nas redes sociais da unidade (Fábrica de Cultura 4.0 - SBC (@fabricadeculturasbc4.0) • Fotos e vídeos do Instagram) e aguardar a divulgação para as vagas dos contemplados no dia 14/07/2023, nas redes sociais da Fábrica de Cultura e por meio de lista impressa fixada na própria unidade. De 14 a 20/07/2023 o contemplado deve comparecer à Fábrica com a documentação (RG, CPF e comprovante de endereço) e assinatura dos termos de participação para efetivar a matrícula. Haverá segunda chamada para vagas remanescentes a partir de 25/07/2023.

No total, serão abertas mais de 5.615 vagas nas sete unidades, nas linguagens de teatro, dança, música, circo, audiovisual, artes visuais, xadrez, drone, maker, games e robótica, sendo cerca de 820 vagas em Vila Curuçá, 945 em Sapopemba, 930 no Itaim Paulista, 900 na unidade Parque Belém, 995 em Cidade Tiradentes, 315 em São Bernardo do Campo e 710 em Santos.Gratuito, saiba mais Fábricas de Cultura – site e redes sociais

Games, karaokê e lambe-lambe

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos que exploram diversas linguagens artísticas, culturais e tecnológicas, das Fábricas de Cultura das zonas norte e sul, Diadema e Osasco. São quase 400 opções entre Trilhas de Produção e Ateliês de Criação, totalizando 8 mil vagas distribuídas entre as unidades, com aulas nos períodos da manhã, tarde e noite. Os Ateliês têm a duração de um semestre e acontecem duas vezes por semana, enquanto as trilhas duram de dois ou quatro meses e ocorrem uma vez por semana.

Os interessados menores de 18 anos devem participar dos cursos no contraturno escolar. Para se inscrever é necessário apresentar RG e comprovante de residência, no caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação, na unidade do curso de interesse. É possível realizar uma pré-inscrição no site.

As aulas terão início no dia 8 de agosto, terça-feira.

Gratuito, mais informações site.

Caminhão Trapézio

Em 07/07/, no palco externo do Teatro Araras, terá o espetáculo “O Caminhão Trapézio”, o equipamento permite que as pessoas assistam com ampla visão do espetáculo, pois ele tem 15 metros de altura e 23 metros de comprimento, os artistas realizam acrobacias aéreas em uma altura espetacular com enorme abrangência. “Show Do Caminhão Trapézio” conta de maneira poética a evolução do circo no Brasil, desde o circo de pau fincado ao moderno e tecnológico Caminhão Trapézio, com grande efeito cênico, luzes e tecnologia.

07/07, às 20h, 50 minutos, classificação etária livre, gratuito, Teatro Estadual de Araras Maestro Francisco Paulo Russo - Av. Dona Renata. Vila Pastorello - 4901, Araras SP, mais informações Teatro Estadual de Araras

Segundas Intenções

A Biblioteca de São Paulo realizará mais uma edição do programa “Segundas Intenções”, um encontro especial com renomados escritores. No próximo sábado, 8 de julho, das 11h às 13h, terá a presença do escritor, jornalista, tradutor e crítico literário Roberto Taddei.

Neste bate-papo, mediado por Manuel da Costa Pinto, o público terá a oportunidade de mergulhar no universo literário de Taddei, conhecer detalhes sobre sua vida e desvendar os processos criativos e inspirações para escrever romances como, A Segunda Morte (2023) e Existe e está aqui e então acaba (2014), e o livro de poemas Essa música não é minha (2019).

O evento é gratuito e acontece presencialmente na Biblioteca de São Paulo, mas também é possível ver o bate-papo completo ao vivo pela página do Facebook da BSP, o que possibilita que todos possam participar. Além disso, para aqueles que estiverem presentes, a atividade dispõe de certificado de participação válido para contabilização de horas complementares para estudantes de graduação.

Embarque já na leitura das obras do autor disponíveis em nosso acervo físico e na BibliON!

Gratuito, Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo - SP, mais informações BSP

