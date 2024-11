Bússola Cultural: 25 anos do calça quadrada

Bob Esponja celebra 25 anos com exposição imersiva

Onde? MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo.

Quando? A partir de 4 de dezembro. Terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h.

Uma das animações mais queridas da cultura pop completa 25 anos com uma exposição especial imersiva no MIS Experience. “Bob Esponja – A Experiência" traz um acervo com mais de 80 itens em um espaço de mais de mil metros quadrados para contar um pouco da história e dos bastidores de personagens tão icônicos como Bob Esponja, Lula Molusco, Patrick, Sandy e o Seu Sirigueijo.

Entrada Gratuita às terças-feiras. Quarta a sexta: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Sábados, domingos e feriados: R$ 25 (meia) e R$50 (inteira).

Classificação: Livre.

Futebol de várzea é tema de exposição (Rogério Souza Silva / Acervo Museu do Futebol/Divulgação)

Futebol de várzea é tema de nova exposição

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo.

Quando? De 29 de novembro a 27 de abril de 2025. Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até 17h).

O Museu do Futebol inaugura uma nova exposição sobre o futebol de várzea: a prática esportiva iniciada às margens dos rios que cortam a cidade de São Paulo tem a sua importância retratada na exposição “Vozes da Várzea”, dando destaque e protagonismo ao futebol amador. No sábado, 30 de novembro, a entrada é gratuita para quem chegar vestindo camiseta de qualquer time de várzea, e a exposição conta também com apresentações especiais, como da bateria de várzea, Batucada de Nego Veio e oficina de confecção de pipas.

R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira)

Classificação: Livre.

Cena de "O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos" (Marcelo Machado/Divulgação)

SP Companhia de Dança apresenta “O Quebra-Nozes”

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dias 30 de novembro e dias 1, 5 a 8, 12 a 15 de dezembro. Quintas e sextas, 20h. Sábados e domingos, 16h e 20h.

Um espetáculo clássico para a época de Natal, “O Quebra-Nozes”, com livreto de E.T.A. Hoffmann e composição de Tchaikovski, ganha uma releitura: “O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos”, de Márcia Haydée, pela São Paulo Companhia de Dança. As apresentações encerram a temporada 2024 da companhia, intitulada “Tornar visível o invisível”, e que foi inspirada na definição de amor de Orhan Pamuk: “O amor é a capacidade de tornar visível o invisível e o eterno desejo de sentir o invisível em nós próprios”.

Entre R$ 25 (meia) e R$ 80 (inteira).

Classificação: Livre.

Torneio de Games no Núcleo Taipa (Divulgação/Divulgação)

Brasilândia recebe torneio de games

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia - Núcleo Taipas. R. Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? Dia 30 de novembro. Sábado, das 9h30 às 17h.

O Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, propõe um sábado de muitos jogos e competições para a garotada de todas as idades: o Taipas Game Festival promove torneios com alguns dos jogos mais populares do mundo, como Just Dance e Street Fighter, além de tênis de mesa.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Conde Ory é o protagonista da ópera cômica (Íris Zanetti/Divulgação)

“O Conde Ory”, de Rossini, no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dias 06, 08, 11, 13 e 15 de dezembro. Quartas e sextas-feiras, 20h. Domingos, 17h.

O Theatro São Pedro apresenta a sua última ópera da temporada de 2014: “O Conde Ory”, do compositor italiano Gioachino Rossini. A comédia conta a história de um conde e suas mal sucedidas tentativas de seduzir a Condessa Adèle. Essa foi a primeira ópera de Rossini em francês.

R$ 40 (meia) a R$120 (inteira).

Classificação: 16 anos.

Encontro discute grandes sambistas da história (FG Trade/Getty Images)

Dia do Samba relembra grandes mulheres sambistas

Onde? Fábrica de Cultura Itaim Paulista. R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista, São Paulo.

Quando? Dia 3 de dezembro. Terça-feira, 15h.

O Dia Nacional do Samba é celebrado no dia 2 de dezembro. Para trazer reflexões sobre essa data, a biblioteca da Fábrica de Cultura Itaim Paulista apresenta Encontro de Leitores para discutir as mulheres que foram pioneiras nesse estilo musical. A discussão terá como base o livro “Canto de rainhas: o poder das mulheres que escreveram a história do samba”, de Leonardo Bruno.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Oficina acontece na área externa do Museu Casa de Portinari (Junior Bueno/Divulgação)

Oficina de iniciação ao Teatro de Rua em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Dia 30 de novembro. Sábado, às 15h.

O Grupo Teatral ApanelA ministra gratuitamente uma oficina de iniciação ao teatro de rua, para atores e não-atores, no Museu Casa de Portinari. A atividade é composta por jogos de introdução teatral, atividades de compreensão do espaço e apresentação de cenas elaboradas.

Andrea del Fuegoé autora de romances como "A Pediatra" (Toledo Sader/Divulgação)

Autora Andréa del Fuego ministra oficina de escrita

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Dia 6 de dezembro. Sexta-feira, às 14h.

Autora do romance “Os Malaquias”, vencedor do Prêmio José Saramago, e de “A Pediatra”, que teve os seus direitos vendidos para o cinema, Andréa del Fuego ministra oficina gratuita de escrita literária na Biblioteca Parque Villa-Lobos. O encontro tem duração de 3 horas.

Entrada Gratuita (necessário inscrição prévia).

Classificação: 16 anos.

Percussão do Guri de Marília (Gustavo Goto/Divulgação)

Percussão do Guri de Marília faz show gratuito em praça

Onde? Praça Maria Izabel, s/n - Centro, Marília.

Quando? Dia 30 de novembro. Sábado, às 19h.

O grupo de percussão do Projeto Guri de Marília faz uma apresentação gratuita na Praça Maria Izabel, no centro da cidade. No repertório, estão obras de compositores brasileiros como João Donato, Paulo Bellinati, Ney Rosauro e Jônatas Manzolli, além de internacionais, como Joe Green e Mark Ford.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Casa das Rosas recebe a Virada Sustentável (Divulgação/Divulgação)

Casa das Rosas recebe festival de sustentabilidade

Onde? Casa das Rosas. Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Consultar o horário de cada atração.

Como parte da Virada Sustentável, diversos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas recebem atrações. Entre os destaques, está a programação da Casa das Rosas: desde jogo para crianças, incentivando a educação climática, até apresentação da peça “Gandhi”, por João Signorelli, monólogo no qual o ator interpreta a figura emblemática de Mahatma Gandhi, anunciando o início de um jejum pela paz mundial.

