Bússola Cultural: oficina de guarda-chuva de frevo na Casa de Portinari

Museu Casa de Portinari promove oficina de guarda-chuva de frevo

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski

Quando? Dia 8 de março. Sábado, às 10h e às 14h.

Em clima de Carnaval, o Museu Casa de Portinari promove uma oficina de confecção de guarda-chuva de frevo em papel. A atividade visa introduzir o público ao simbolismo e à história do frevo pernambucano, enquanto os participantes aprendem a confeccionar os itens, estimulando a criatividade.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre.

Entrada Gratuita

Isabella e Beatriz Toassa, a Dupla Big Bang, no Museu Catavento (Divulgação/Divulgação)

Museu Catavento recebe jovens cientistas e nova exposição

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo.

Quando? Dupla Big Bang: Dia 11 de março. Terça-feira, 10h30 e 13h. Exposição: De 7 de março a 6 de abril. Terça-feira a domingo das 09h às 17h.

Na próxima terça-feira, o Museu Catavento recebe a ilustre presença das irmãs Isabella e Beatriz Toassa, a Dupla Big Bang, conhecidas como as “cientistas mais jovens do país”. As meninas foram declaradas, em 2021, cientistas cidadãs da NASA, e já acumulam medalhas nas olimpíadas de Astronomia, Robótica e Ciências, além de vencedoras do prêmio internacional Star Kids. Além disso, o Museu inaugura, dia 7, a exposição temporária “A fascinante jornada de uma bioquímica húngara até o Prêmio Nobel”, com a trajetória de Katalin Karikó, Prêmio Nobel de Medicina em 2023.

R$ 9 (meia) e R$ 18 (inteira).

Classificação: Livre.

R$ 9 (meia) e R$ 18 (inteira).

Domingo com dança e repleto de atividades para toda a família (Divulgação/Divulgação)

Domingo na Pinacoteca tem entrada gratuita, dança e atividades para a família

Onde? Pina Luz. Praça da Luz, 2 - Bom Retiro, São Paulo. Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 - Luz, São Paulo.

Quando? Dia 9 de março. Pina Luz: domingo, das 10h às 16h (Espaço lúdico e interativo Pinapequenos); às 10h45 e às 13h15 (Atividades criativas para famílias). Pina Contemporânea: domingo, às 15h (Oficina de dança).

A Pinacoteca promove, neste domingo, mais uma edição do PinaFamília. Na Pina Luz, as crianças podem se divertir com o espaço lúdico e interativo Pinapequenos, além de atividades criativas para famílias e a distribuição do jogo PinaFamília. Já na Pina Contemporânea, acontece uma oficina de dança com ritmos, jogos cênicos, percussão corporal e exercícios de improvisação coletiva. Neste dia, o acesso a todos os prédios da Pinacoteca (Pina Luz, Pina Contemporânea e Pina Estação) é gratuito.

Bloco de Carnaval no Museu da Língua Portuguesa GettyImages/MesquitaFMS (MesquitaFMS/Getty Images)

Carnaval do Museu da Língua Portuguesa com Bloco Pagu

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº - Luz, São Paulo.

Quando? Dia 8 de março. Sábado, às 11h.

O Museu da Língua Portuguesa promove, neste sábado, o Carnaval com o Bloco Pagu. A apresentação será no formato banda, com dez integrantes. No repertório, estão sucessos de grandes intérpretes da música popular brasileira, como Dona Ivone Lara, Gal Costa e Maria Bethânia. No mesmo dia, o Museu tem entrada gratuita para as exposições.

Soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha participa de concerto (Divulgação/Divulgação)

Osesp abre temporada 2025 com Mahler e Strauss

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? De 13 a 15 de março. Quinta e sexta, às 20h. Sábado, às 16h30.

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) abre sua temporada 2025 na Sala São Paulo, com participação da soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha, que interpreta “As quatro últimas canções”, de Richard Strauss. No repertório do concerto estão também a “Sinfonia nº 5”, de Gustav Mahler, e “Crucifixus”, de Antonio Lotti.

R$ 42 (meia) a R$ 295 (inteira)

Classificação: 10 anos.

Mais informações.

Participantes podem confeccionar polvo de crochê (Divulgação/Divulgação)

Oficina de Amigurumi na Vila Nova Cachoeirinha

Onde? Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo.

Quando? De 8 a 22 de março. Sábados, das 14h às 16h.

O Amigurumi é uma técnica de crochê japonesa, que permite a criação de peças criativas e personalizadas. A oficina “Amigurumi em Cada Ponto”, da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, introduz os participantes desde o básico, com a confecção de um polvo de crochê.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Entrada Gratuita.

Apresentação inclui primeira criação do coreógrafo cubano George Céspedes para a Companhia (Divulgação)

São Paulo Companhia de Dança se apresenta em Barueri

Onde? Teatro das Artes. R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 - Jardim dos Camargos, Barueri.

Quando? Dias 14 e 15 de março. Sexta e sábado, às 20h.

O Teatro das Artes, em Barueri, recebe a São Paulo Companhia de Dança (SPCD) para duas apresentações. Serão apresentadas as coreografias “dos SANTOS”, de Alex Soares; “Grand Pas de Deux de Dom Quixote”, na versão da SPCD; e a pré-estreia da primeira criação do coreógrafo cubano George Céspedes para a Companhia. A abertura será realizada pelos alunos do Núcleo de Dança de Barueri.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Entrada Gratuita.

espetáculo 'História do Musical Brasileiro', dirigido por Fernanda Maia (Divulgação/Divulgação)

História do Musical Brasileiro em Tatuí

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? Dia 10 de março. Segunda, às 19h.

Dando início às aulas do Conservatório de Tatuí, o espetáculo 'História do Musical Brasileiro', dirigido por Fernanda Maia, ganha apresentação gratuita, seguida de aula magna ministrada pela diretora. A peça apresenta obras de musicais brasileiros icônicos, que datam desde o século XIX até os dias de hoje.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Entrada Gratuita.

“João e Maria – Uma História Cantada em Português” une teatro e canto lírico (Divulgação/Divulgação)

Conto de fadas ganha versão operística em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? Dia 9 de março. Domingo, às 11h.

O conto clássico “João e Maria”, compilado pelos irmãos Grimm, ganha versão cantada no Teatro Estadual de Araras. “João e Maria – Uma História Cantada em Português” une teatro e canto lírico, introduzindo as crianças ao universo da literatura fantástica e da ópera.

Entrada Gratuita (retirar 1h antes)

Classificação: Livre.

Mais informações.

O Museu das Favelas leva a Ferraz de Vasconcelos a exposição “Favela é Giro” (Divulgação/Divulgação)

Exposição Favela é Giro chega a Ferraz de Vasconcelos

Onde? Centro Cultural Castelo Zenker. R. do Castelo, 25 - Jardim do Castelo, Ferraz de Vasconcelos.

Quando? De 12 de março a 10 de abril. Quartas-feiras, das 10h às 16h.

O Museu das Favelas leva a Ferraz de Vasconcelos a exposição “Favela é Giro”. A mostra celebra as favelas brasileiras como centros de cultura, criatividade e resiliência, por meio de 20 obras audiovisuais.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre.

Entrada Gratuita

