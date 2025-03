Bússola Cultural: palestra sobre castelos medievais no Museu de Arte Sacra

Castelos medievais no Museu de Arte Sacra

Onde? Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo.

Quando? Dia 15 de março. Sábado, às 15h.

Neste sábado, o Museu de Arte Sacra promove gratuitamente a palestra “Castelos medievais: história e estilos”. A atividade enfoca não apenas a arquitetura dessas construções, que permeiam o imaginário de histórias até os dias de hoje, mas também aspectos históricos, sociais e culturais.

Entrada Gratuita (por meio de doação de 1kg de alimento não perecível).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Aniversário do Museu do Café (André Monteiro/Divulgação)

Aniversário do Museu do Café com música e yoga

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Quando? Dia 15 de março. Sábado, 15h (show); 10h e 17h (aula de yoga).

Neste sábado, 15, o Museu do Café em Santos apresenta programação especial para o seu aniversário de 27 anos. Além de workshop com a barista Pri Gusmão (inscrições esgotadas), o museu promove aulas de yoga e show da cantora Leticia Caires, cantando clássicos da Bossa Nova e da MPB.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Café com Música e Yoga .

Cena de 'Limite', de Mário Peixoto (Divulgação/Divulgação)

Melhor filme brasileiro de todos os tempos no Luz na Tela

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº - Centro, São Paulo.

Quando? Dia 20 de março. Quinta-feira, às 19h.

O filme nº1 na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), “Limite”, de Mário Peixoto, ganha sessão gratuita, com direito a pipoca e refrigerante. Lançado em 1931, o longa-metragem é uma obra única na cinematografia brasileira, marcada por sua experimentação artística em diálogo com as vanguardas da época, e conta as histórias de um homem e duas mulheres que estão à deriva em um barco.

Pianista canadense Marc-André Hamelin (Divulgação/Divulgação)

Pianista canadense em recital na Estação CCR das Artes

Onde? Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 16 de março. Domingo, às 18h.

O pianista canadense Marc-André Hamelin apresenta recital solo na recém-inaugurada Estação CCR das Artes. Na ocasião, são apresentadas peças de Haydn, Beethoven, Medtner e Rachmaninov.

R$ 42 (meia) a R$ 150 (inteira)

Classificação: 10 anos.

Mais informações .

Peça retrata vida de Mary Anning (Camila Picolo/Divulgação)

Peça sobre paleontóloga inglesa no Museu Catavento

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio - Parque Dom Pedro II, s/n - Brás, São Paulo.

Quando? Dia 18 de março. Terça-feira, às 10h30 e às 13h.

O Museu Catavento recebe o espetáculo “Mary e os Monstros Marinhos”, da Companhia Delas, para duas apresentações no dia 18 de março. Paleontóloga inglesa, Mary Anning (1799-1987) foi responsável por descobertas referentes aos fósseis de animais marinhos. Sua história virou filme em “Ammonite”, de Francis Lee, no qual a cientista foi interpretada por Kate Winslet.

A rapper Cris SNJ faz show gratuito na Fábrica de Cultura (Divulgação/Divulgação)

Cris SNJ leva Hip Hop à Fábrica de Cultura Diadema

Onde? Fábrica de Cultura de Diadema. R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 - Centro, Diadema.

Quando? Dia 15 de março. Sábado, às 20h30.

O Hip Hop de Cris SNJ chega à Fábrica de Cultura Diadema com apresentação especial da rapper da Zona Sul de São Paulo. No repertório, estão obras como "Se Tu Lutas", "A Caminhada", "Grana" e "Pensamentos", entre outros sucessos da artista.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Tecnologia de Realidade Virtual permite a itinerância de exposição (Divulgação/Divulgação)

MIS Experience leva exposição de Billy Wilder a Botucatu

Onde? Pinacoteca Fórum das Artes. Rua: General. Telles, 1040 - Centro, Botucatu.

Quando? De 12 de março a 14 de abril. De quarta a sexta-feira, das 8h30 às 21h Sábado e domingo das 11h às 00h.

A itinerância da exposição “O Cinema de Billy Wilder”, do Museu da Imagem e do Som (MIS), continua por meio do projeto MIS Experience 360º. Agora, é a cidade de Botucatu que recebe a exposição, na qual os visitantes podem explorar os cenários e conteúdos por meio de óculos de realidade virtual.

Trio Trincheira se apresenta em Tatuí (Divulgação/Divulgação)

Trio Trincheira no Conservatório de Tatuí

Onde? Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí.

Quando? Dia 16 de março. Domingo, às 16h.

O Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí, recebeu o Trio Trincheira para o show de lançamento do seu primeiro álbum. O concerto ‘Sina de Sertão’ leva o título de uma composição de Odair Junior e traz influências da música caipira e raiz.

A humorista paranaense Bruna Louise (Divulgação/Divulgação)

Show de stand-up comedy no Teatro Estadual de Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? Dia 20 de março. Quinta-feira, às 21h.

A humorista paranaense Bruna Louise chega ao Teatro Estadual de Araras com o show de “O que passa na cabeça dela?”. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Louise é um dos maiores nomes da comédia stand-up brasileira da atualidade.

Entrada Gratuita.

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

Fabrício dos Santos apresenta show “Um Canto na Serra” (Divulgação/Divulgação)

Domingo Musical no Museu Felícia Leirner

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 16 de março. Domingo, às 11h.

Neste domingo, o Museu Felícia Leirner apresenta o show “Um Canto na Serra”, com Fabrício dos Santos. O show une viola caipira, guitarra e violão e traz desde obras de grandes compositores até músicas autorais, inspiradas na vivência nas montanhas.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

